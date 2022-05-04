Após enfrentar lesões, John volta a ser titular no Santos

Com o goleiro João Paulo poupado por conta de desgaste físico, John está de volta ao gol do Santos. Totalmente recuperado de lesão no joelho direito, o camisa 22 deve ser o titular do Peixe no duelo com a Universidad Católica-EQU nesta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), em Quito, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana.John volta para a meta santista após quase um ano de ausência. A última vez que o arqueiro atuou pelo Santos foi em junho de 2021, em vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, na Vila Belmiro. O Menino da Vila comemorou o retorno e acredita que o Peixe pode mostrar a força do elenco no Equador.

O jogador passou por uma lesão meniscal no joelho em agosto de 2021. Em seguida, precisou passar por um procedimento no joelho direito depois que o Departamento Médico do Santos encontrou uma reação inflamatória na cicatriz da cirurgia.- Só tenho que agradecer a Deus e a todos aqui do clube por estar de volta após tanto tempo fora. Feliz demais por poder atuar novamente com essa camisa. Esperamos fazer um grande jogo na quinta para conseguir essa vitória e seguir bem na competição. Nosso elenco é muito bom, sim. Todo mundo vem trabalhando forte e buscando seu espaço. Com alguns poupados é a chance de nós mostrarmos que temos um grupo forte para o restante da temporada - afirmou.