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futebol

Após empate do Corinthians, Cássio sai do gol para celebrar com Luan

Na comemoração do belo tento marcado pelo camisa 7, chamou a atenção a cena do goleiro do Timão deixando a sua meta para abraçar e dar força ao companheiro de time...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 23:59

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 23:59
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians acabou saindo de campo nesta quarta-feira com apenas um empate em 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena em Itaquera, mas o gol que evitou a derrota, marcado por Luan, proporcionou uma cena que chamou a atenção, quando Cássio deixou sua meta para comemorar o tento com o companheiro.Um dos líderes do elenco corintiano, o camisa 12 fez questão de mostrar um gesto de força ao camisa 7, que tem passado por um momento de oscilação no clube. O bonito gol, emendando chute de primeira, de fora da área, acabou motivando a reação de Cássio, que atravessou o campo para comemorar.
Luan ficou no banco de reservas pelo segundo jogo consecutivo, por opção de Tiago Nunes, que preferiu Angelo Araos, tanto contra o Fortaleza, quanto contra o Coritiba, na rodada anterior. Nesta quarta-feira, porém, o chileno não foi bem e o treinador colocou em campo o meia-atacante aos 16 minutos da segunda etapa, substituição que acabou sendo decisiva para o resultado.
Foi o sexto gol de Luan na temporada e agora, ao lado de Boselli é o artilheiro do time. Além disso, eles são aqueles que mais participam dos gols do Corinthians em 2020, somando os duelos na Florida Cup, já que ambos deram duas assistências, e somam oito participações diretas cada um.
O próximo compromisso do Timão será neste domingo, às 11h, contra o São Paulo, no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileirão. Neste momento, o Alvinegro ocupa a 12ª posição na tabela, com cinco pontos em 12 possíveis.

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