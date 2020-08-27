Após empate do Corinthians, Cássio sai do gol para celebrar com Luan

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians acabou saindo de campo nesta quarta-feira com apenas um empate em 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena em Itaquera, mas o gol que evitou a derrota, marcado por Luan, proporcionou uma cena que chamou a atenção, quando Cássio deixou sua meta para comemorar o tento com o companheiro.Um dos líderes do elenco corintiano, o camisa 12 fez questão de mostrar um gesto de força ao camisa 7, que tem passado por um momento de oscilação no clube. O bonito gol, emendando chute de primeira, de fora da área, acabou motivando a reação de Cássio, que atravessou o campo para comemorar.

Luan ficou no banco de reservas pelo segundo jogo consecutivo, por opção de Tiago Nunes, que preferiu Angelo Araos, tanto contra o Fortaleza, quanto contra o Coritiba, na rodada anterior. Nesta quarta-feira, porém, o chileno não foi bem e o treinador colocou em campo o meia-atacante aos 16 minutos da segunda etapa, substituição que acabou sendo decisiva para o resultado.

Foi o sexto gol de Luan na temporada e agora, ao lado de Boselli é o artilheiro do time. Além disso, eles são aqueles que mais participam dos gols do Corinthians em 2020, somando os duelos na Florida Cup, já que ambos deram duas assistências, e somam oito participações diretas cada um.