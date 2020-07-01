Após derrota, veja o que o Fluminense precisa na rodada final da Taça Rio

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

A derrota do Fluminense para o Volta Redonda por 3 a 0 praticamente obriga o time comandado por Odair Hellmann a ser campeão da Taça Rio se quiser disputar a decisão do Campeonato Carioca. Isso porque a equipe dependeria de um tropeço do Flamengo - somado a um resultado positivo seu - para voltar a liderar a classificação geral do Estadual. Ainda em primeiro no Grupo B, o Tricolor está praticamente classificado às semifinais e terá alguns cenários possíveis para a última rodada.

Atualmente, o Fluminense tem nove pontos. O Madureira, em terceiro, com seis, até pode alcançar a mesma pontuação. Porém, para ultrapassar o Flu precisaria tirar um saldo de 10 gols. Por isso, a equipe das Laranjeiras está bem encaminhada.

Cenário da Taça Rio

Caso vença a partida com o Macaé em Bacaxá, o Fluminense garante o primeiro lugar da chave e enfrentará o segundo colocado do Grupo A. No momento, o Botafogo está nesta posição e depende apenas de si para avançar. O adversário do Alvinegro é a Portuguesa, que, com quatro pontos, ainda pode conquistar a vaga. Boavista, com sete, e Bangu, com quatro também sonham.

Se empatar, o Flu chega aos 10 pontos e garante a classificação. Assim, o Volta Redonda, com sete pontos, é o único que pode conquistar a mesma pontuação. No entanto, a diferença do saldo é de quatro gols. Portanto, o time das Laranjeiras ainda tem uma segurança maior de ficar em primeiro neste caso.

Caso perca, o Fluminense torce por um empate ou derrota do Volta Redonda contra o Resende para não cair para a segunda colocação e precisar encarar o Flamengo, líder do Grupo A, na semifinal. Além do Tricolor, quem também torce por esse resultado é o Vasco, com cinco pontos, que precisa dessa combinação de resultados e de uma vitória contra o Madureira para se classificar.

Vale lembrar que os primeiros colocados de cada grupo tem a vantagem do empate na semifinal da Taça Rio.E MAIS:'Temos muito a crescer durante o ano', diz Matheus FerrazFluminense expõe seu agradecimento aos profissionais de saúdeTaça Rio: Fla e Bota jogarão na quarta; Flu e Vasco na quinta'Fugiu tudo daquilo que tínhamos planejado', diz Odair HellmannNa classificação geral:

A vida do Fluminense ficou complicada com a derrota para o Volta Redonda. Apenas um empate já assegurava o Tricolor na liderança da classificação geral. No entanto, o Flamengo ultrapassou e chegou aos 25 pontos contra 24 do time de Odair Hellmann.

Para que não dependa de um título da Taça Rio para sonhar com a taça do Campeonato Carioca, o Fluminense precisa vencer e torcer por uma derrota ou empate do Flamengo. O Tricolor já entrará em campo na quinta-feira sabendo se é possível, já que o Rubro-Negro jogará nesta quarta contra o Boavista, no Maracanã.