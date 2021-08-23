Após derrota para o São Paulo, Umberto Louzer deixa o comando do Sport

Crédito: Técnico ficou por 22 jogos no comando do clube pernambucano (Anderson Stevens/Sport

Com o aproveitamento de apenas seis vitórias em 22 partidas onde dirigiu a equipe do Sport, Umberto Louzer não é mais o comandante da equipe. A informação foi confirmada através de comunicado oficial do clube pernambucano.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- O Sport Club do Recife informa que, de maneira tranquila e em comum acordo, o Clube e o técnico Umberto Louzer chegaram a uma solução amigável na qual foi decidida pela saída do treinador. Todos da Diretoria de Futebol do Leão agradecem o período de trabalho com Umberto e sua comissão técnica e desejam sucesso na sua caminhada - informou o Leão.

Apesar do bom trabalho desempenhado por Louzer na última temporada onde dirigiu a Chapecoense, ele não conseguiu estabelecer com a mesma eficiência o estilo de jogo com defesa sólida e ataque eficiente na equipe de Recife.

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Os números na retaguarda do rubro-negro são importantes pensando em Campeonato Brasileiro, tendo sofrido apenas 14 tentos em 17 rodadas disputadas. Todavia, o desempenho no ataque é frontalmente inverso, sendo o pior sistema ofensivo da competição com oito gols, fato que pesa bastante para a atual campanha do time que está em 18° lugar com 15 pontos ganhos.