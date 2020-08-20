Após críticas por conta do Cartola, Jô desabafa: 'Não entro pra fazer ponto'

O Corinthians venceu o Coritiba por 3 a 1 na última quarta-feira com direito a gol de Jô, mas o atacante teve de lidar com críticas por conta de sua pontuação no Cartola, fantasy game do Grupo Globo. Diante das reclamações, o jogador decidiu de se pronunciar em seu Instagram e desabafou sobre o ocorrido.As "cornetadas", que não partiram somente de corintianos, têm como base as chances perdidas por Jô na partida pela quarta rodada do Brasileirão, além disso ele desperdiçou duas vezes cobrança de pênalti que o árbitro mandou voltar. Mesmo com o gol marcado, o centroavante alvinegro ficou com uma pontuação considerada baixa no Cartola, marcando 7,1 pontos.Dessa forma, na manhã desta quinta-feira, em seu dia de descanso, Jô foi até os stories de seu Instagram para mostrar descontentamento em relação ao que foi dito e pediu respeito pelo seu desempenho como profissional, que busca sempre o melhor para a sua equipe, sem pensar em marcar ponto ou não.