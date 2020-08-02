Após classificação, Éderson destaca boa fase: 'Não imaginava uma ascensão tão rápida assim'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians garantiu uma vaga na final do Campeonato Paulista ao vencer o Mirassol pro 1 a 0 na Arena, com gol de Éderson, de fora da área. Na saída do campo, o meio-campista comemorou a boa fase e projetou uma possível final contra o Palmeiras, que seria o seu primeiro clássico com a camisa corintiana e sob o comando do técnico Tiago Nunes.

- Não esperava uma ascensão tão rápida assim. Esperava um bom desempenho, pois eu vinha trabalhando forte. Mas não três gols em sequência assim e começar jogando logo no começo assim. Fico feliz pelo trabalho ser reconhecido e feliz mais uma vez pela classificação para a final - comentou o meio-campista, e em seguida completou.

- Vai ser o meu primeiro clássico se for mesmo o Palmeiras. Se começar jogando, vou ficar muito feliz. Seja Ponte Preta ou Palmeiras, qualquer que for o time, a equipe vai da mesma maneira e eu também irei. Forte e buscando o resultado positivo - ressaltou.

Após fazer três gols nos últimos três jogos, contra Oeste, Bragantino e Mirassol, o jogador destacou que a disputa no elenco é saudável e que não tem briga por posição com o volante colombiano Cantillo. Para ele, jogará quem estiver no melhor momento e puder ajudar a equipe em busca das vitórias.

- Ele (Cantillo) está em uma fase de adaptação por ser estrangeiro e a gente vem conversando. Estou torcendo pela volta dele, porque é um jogador importante para o nosso time. Nossa disputa é muito saudável, nosso grupo é excelente, todo mundo unido. Não tem essa de brigar por posição. Quem estiver no melhor momento vai jogar e o companheiro vai ficar feliz - disse.