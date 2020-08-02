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Após classificação, Éderson destaca boa fase: 'Não imaginava uma ascensão tão rápida assim'

Meio-campista marca pelo terceiro jogo seguido e ganha moral no time sob o comando de Tiago Nunes. Equipe enfrenta o vencedor de Palmeiras e Ponte Preta na final do Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 18:33

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 18:33

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians garantiu uma vaga na final do Campeonato Paulista ao vencer o Mirassol pro 1 a 0 na Arena, com gol de Éderson, de fora da área. Na saída do campo, o meio-campista comemorou a boa fase e projetou uma possível final contra o Palmeiras, que seria o seu primeiro clássico com a camisa corintiana e sob o comando do técnico Tiago Nunes.
- Não esperava uma ascensão tão rápida assim. Esperava um bom desempenho, pois eu vinha trabalhando forte. Mas não três gols em sequência assim e começar jogando logo no começo assim. Fico feliz pelo trabalho ser reconhecido e feliz mais uma vez pela classificação para a final - comentou o meio-campista, e em seguida completou.
- Vai ser o meu primeiro clássico se for mesmo o Palmeiras. Se começar jogando, vou ficar muito feliz. Seja Ponte Preta ou Palmeiras, qualquer que for o time, a equipe vai da mesma maneira e eu também irei. Forte e buscando o resultado positivo - ressaltou.
Após fazer três gols nos últimos três jogos, contra Oeste, Bragantino e Mirassol, o jogador destacou que a disputa no elenco é saudável e que não tem briga por posição com o volante colombiano Cantillo. Para ele, jogará quem estiver no melhor momento e puder ajudar a equipe em busca das vitórias.
- Ele (Cantillo) está em uma fase de adaptação por ser estrangeiro e a gente vem conversando. Estou torcendo pela volta dele, porque é um jogador importante para o nosso time. Nossa disputa é muito saudável, nosso grupo é excelente, todo mundo unido. Não tem essa de brigar por posição. Quem estiver no melhor momento vai jogar e o companheiro vai ficar feliz - disse.
Dessa forma, o Corinthians aguarda o vencedor do jogo entre Palmeiras e Ponte Preta para conhecer o seu adversário na final. A decisão da competição acontecerá em dois jogos. O primeiro confronto ocorrerá na quarta, e o jogo de volta no próximo sábado, no mesmo dia do início do Campeonato Brasileiro.

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