Após cirurgia bem-sucedida, Mozart poderá ter alta ainda neste sábado

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense

Passando por uma cirurgia na coluna para correção de hérnia de disco, o técnico Mozart deverá receber alta esse sábado, já que segundo a própria Chapecoense, tudo ocorreu normalmente.O comandante, que iria realizar a cirurgia após término do Brasileirão, acabou mudando os planos por ordens médicas, até mesmo por conta das fortes dores que sentia. No jogo diante o Hercílio Luz, por exemplo, pelas quartas de finais do Campeonato Catarinense, chegou a ficar sentado em muitos momentos do jogo.

Entretanto, mesmo com o êxito no procedimento realizado, Mozart deverá ficar um tempo afastado do comando da equipe.

PARTIDA PELAS SEMIFINAIS É SUSPENSA

A primeira partida da Chape, a princípio, que seria realizada neste domingo diante o Marcílio Dias, acabou sendo suspensa pela Federação Catarinense. A decisão foi tomada pela própria entidade, após uma denúncia de uma escalação irregular de Alisson por parte do Hercílio Luz, contra o Brusque, pela nona rodada da primeira fase.