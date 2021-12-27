Após boa temporada em 2021, lateral direito Thiago Ennes fala sobre expectativa de definição do seu futuro

Um dos melhores em sua posição na última Série B, o lateral-direito Thiago Ennes ainda não definiu o seu futuro. Especulado no Vasco na última semana, o jogador segue na expectativa de acertar com um clube para a temporada 2022. Thiago falou sobre o tema.

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- Fiz um grande Brasileiro e fui eleito para a seleção da rodada da CBF várias vezes. Em função disso, é natural que neste momento surjam vários clubes interessados. É um momento muito importante, pois definirei onde irei jogar no próximo ano - afirmou.

Revelado pelo Flamengo e campeão da Taça São Paulo em 2016 pelo rubro-negro, Thiago vem de quatro boas temporadas por Náutico, Confiança e Remo. Aos 25 anos, o defensor acredita que chegou a hora de dar um passo à frente na carreira.

- Venho de bons desempenhos nos últimos times que defendi. Sinto muito orgulho de ter vestido essas camisas, mas como um dos destaques da última Série B, creio que mereço uma oportunidade num clube de grande projeção - concluiu.