Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após boa temporada em 2021, lateral direito Thiago Ennes fala sobre expectativa de definição do seu futuro
futebol

Após boa temporada em 2021, lateral direito Thiago Ennes fala sobre expectativa de definição do seu futuro

Especulado no Vasco nas últimas semanas, jogador teve desempenho elogiado durante o Brasileirão da Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 dez 2021 às 21:16

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 21:16

Um dos melhores em sua posição na última Série B, o lateral-direito Thiago Ennes ainda não definiu o seu futuro. Especulado no Vasco na última semana, o jogador segue na expectativa de acertar com um clube para a temporada 2022. Thiago falou sobre o tema.
>>> Americano assina com Botafogo: veja quem já virou SAF no Brasil e quem está a caminho
- Fiz um grande Brasileiro e fui eleito para a seleção da rodada da CBF várias vezes. Em função disso, é natural que neste momento surjam vários clubes interessados. É um momento muito importante, pois definirei onde irei jogar no próximo ano - afirmou.
Revelado pelo Flamengo e campeão da Taça São Paulo em 2016 pelo rubro-negro, Thiago vem de quatro boas temporadas por Náutico, Confiança e Remo. Aos 25 anos, o defensor acredita que chegou a hora de dar um passo à frente na carreira.
- Venho de bons desempenhos nos últimos times que defendi. Sinto muito orgulho de ter vestido essas camisas, mas como um dos destaques da última Série B, creio que mereço uma oportunidade num clube de grande projeção - concluiu.
Crédito: ThiagoEnnesemaçãodurantepartidadoRemo(Foto:Divulgação/Remo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados