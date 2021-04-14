Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após acordo na Justiça, Corinthians terá de pagar quase R$ 1 milhão a Clodoaldo
futebol

Após acordo na Justiça, Corinthians terá de pagar quase R$ 1 milhão a Clodoaldo

Atacante teve contrato com o Timão entre 2007 e 2011, sendo que a ação na Justiça do Trabalho já durava cerca de nove anos. Clube pagará valor de forma parcelada...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 18:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 18:16
Crédito: Arquivo Lance!
Depois de cerca de nove anos na Justiça, Corinthians e Clodoaldo entraram em acordo e o clube terá de pagar R$ 900 mil ao jogador, que defendeu a camisa alvinegra em 2007, no ano do rebaixado e ficou sob contrato até 2011. A informação foi divulgada pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja quais clubes receberam o Certificado de Clube Formador da CBF
A quantia, de quase R$ 1 milhão será quitada de forma parcelada em 18 meses, cada parcela no valor de R$ 50 mil até junho de 2022. Se o clube não honrar com alguma dessas parcelas, terá uma multa de 20% em cima do montante mensal. Está previsto também que se o Timão deixar de pagar três parcelas consecutivas, terá de pagar o valor integral das mensalidades restantes com o acréscimo de 30% de multa sobre a quantia devida. O vencimento será no ato.
Clodoaldo pediu na Justiça valores referentes a direito de imagem e direito de arena, além de 13º salário, férias e FGTS, com multa e juros, que foram fatores responsáveis por dobrar a quantia inicial da ação do jogador contra o clube.
O processo corria na Justiça desde 2012, com Corinthians, representado pelo seu departamento jurídico, tendo brigado em todas as instâncias possíveis. No fim, porém, o clube acabou sendo condenado a indenizar o atleta pelo valor definido por um perito judicial, após contestações das duas partes.
Praticamente cinco anos vinculado com o Timão, Clodoaldo disputou apenas 20 partidas pelo clube e marcou cinco gols, sendo um deles no empate com o Grêmio, em 2007, no jogo que marcou o rebaixamento no Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados