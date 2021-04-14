Após acordo na Justiça, Corinthians terá de pagar quase R$ 1 milhão a Clodoaldo

Crédito: Arquivo Lance!

Depois de cerca de nove anos na Justiça, Corinthians e Clodoaldo entraram em acordo e o clube terá de pagar R$ 900 mil ao jogador, que defendeu a camisa alvinegra em 2007, no ano do rebaixado e ficou sob contrato até 2011. A informação foi divulgada pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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A quantia, de quase R$ 1 milhão será quitada de forma parcelada em 18 meses, cada parcela no valor de R$ 50 mil até junho de 2022. Se o clube não honrar com alguma dessas parcelas, terá uma multa de 20% em cima do montante mensal. Está previsto também que se o Timão deixar de pagar três parcelas consecutivas, terá de pagar o valor integral das mensalidades restantes com o acréscimo de 30% de multa sobre a quantia devida. O vencimento será no ato.

Clodoaldo pediu na Justiça valores referentes a direito de imagem e direito de arena, além de 13º salário, férias e FGTS, com multa e juros, que foram fatores responsáveis por dobrar a quantia inicial da ação do jogador contra o clube.

O processo corria na Justiça desde 2012, com Corinthians, representado pelo seu departamento jurídico, tendo brigado em todas as instâncias possíveis. No fim, porém, o clube acabou sendo condenado a indenizar o atleta pelo valor definido por um perito judicial, após contestações das duas partes.