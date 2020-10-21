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futebol

Apesar da convocação, Lucão, Bruno Gomes e Talles Magno ficam no Vasco

Havia a expectativa da CBF de que o trio de jogadores do Cruz-Maltino, liberado para o jogo desta quarta-feira, se apresentasse em Itu (SP) nesta quarta, mas isso não ocorrerá...
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Publicado em 

21 out 2020 às 18:56

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 18:56

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Lucão, Bruno Gomes e Talles Magno ficam no Vasco. O trio havia sido convocado para um período de treinos com a Seleção Sub-20, em Itu (SP), a partir desta quarta-feira, mas foi liberado, a princípio, para o duelo contra o Corinthians, esta noite. Todavia, eles vão permanecer, conforme vontade do clube, no Rio.A CBF tinha a expectativa de contar com os jogadores para o período de preparação rumo ao Campeonato Sul-Americano da categoria, no ano que vem. Pela apuração do LANCE!, houve entendimento entre as partes da importância também da partida pela Copa Sul-Americana, na semana que vem, com adversário a ser conhecido nesta quarta-feira.
Dos três citados, Talles é o que mais frequentemente é titular. Para o jogo desta quarta-feira, contra o Corinthians, ainda não há definição por ser o primeiro de Ricardo Sá Pinto à beira do gramado.

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