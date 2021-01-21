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futebol

Ao lado da diretoria, Danilo é apresentado ao elenco sub-23 do Corinthians

Novo técnico da categoria de aspirantes e ídolo do clube, ex-jogador teve a primeira conversa com o grupo que irá comandar na temporada 2021, nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 18:34

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 18:34

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Na manhã desta quinta-feira, o novo treinador da equipe de Aspirantes, o ex-meia Danilo, foi apresentado no CT da Base ao elenco alvinegro para o comando da temporada de 2021 do Sub-23. Na conversa com os jogadores, membros da diretoria de futebol também estiveram presentes.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012, Danilo acompanhou as atividades ao lado do coordenador de transição, Alex Meschini, também ex-atleta e contratado recentemente pelo clube; do gerente de futebol, Alessandro Nunes; e do diretor de futebol, Roberto de Andrade.
O ídolo do Timão teve uma manhã de reuniões com a comissão técnica e após o término do treino se apresentou aos jogadores no CT da Base.
Além de Danilo, junta-se à comissão técnica do sub-23 o preparador físico Renan Lima, que acumula passagens por Villa Nova-GO, Joinville e Paysandu.
A equipe de transição do Timão retornou aos treinamentos na semana passada pensando na temporada de 2021. A atividade do elenco sub-23 consistiu em um treinamento físico e trabalho em campo reduzido com bola.
O Brasileirão sub-23, chancelado pela CBF, tem início previsto para 10 de junho e término em 24 de outubro. Por enquanto é o único calendário disponível.

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