Antes de semifinal, Botafogo e Fluminense lançam manifesto contra a Ferj: 'Show de horrores'

Fluminense e Botafogo podem ser adversários em busca de uma vaga na Taça Rio neste domingo, mas são aliados fora das quatro linhas há certo tempo. A dupla foi a única que se manifestou e lutou contra o retorno do Campeonato Carioca diante da pandemia do coronavírus.

As equipes, neste sábado, lançaram um manifesto "pelo respeito, pela vida e por um novo futebol". A nota relembra todos os episódios de bastidores que envolveram o retorno do Estadual com a Ferj e os outros clubes do Carioca. Além disto, o documento ressalta que é tempo de solidariedade.