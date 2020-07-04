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Antes de semifinal, Botafogo e Fluminense lançam manifesto contra a Ferj: 'Show de horrores'

Equipes, que vão se enfrentar pela semifinal da Taça Rio, se uniram fora de campo por serem contra o retorno do futebol e se juntam para realçar posição...
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Publicado em 

04 jul 2020 às 20:52

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 20:52

Crédito: Vítor Silva/Botafogo; Lucas Merçon/Fluminense
Fluminense e Botafogo podem ser adversários em busca de uma vaga na Taça Rio neste domingo, mas são aliados fora das quatro linhas há certo tempo. A dupla foi a única que se manifestou e lutou contra o retorno do Campeonato Carioca diante da pandemia do coronavírus.
As equipes, neste sábado, lançaram um manifesto "pelo respeito, pela vida e por um novo futebol". A nota relembra todos os episódios de bastidores que envolveram o retorno do Estadual com a Ferj e os outros clubes do Carioca. Além disto, o documento ressalta que é tempo de solidariedade.

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