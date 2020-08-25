Antes criticado, Palmeiras inicia Brasileiro como em campanha vitoriosa de 2018

O Palmeiras tem oito pontos conquistados e está na quarta posição da tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, vem de duas vitórias seguidas. Se não bastasse, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo também pode se apoiar em outra estatística: esse início é bastante parecido ao do decacampeonato, comemorado em 2018.

Na temporada 2020, o Palmeiras entrou em campo no Brasileirão para enfrentar Fluminense, Goiás, Athletico-PR e Santos e saiu desses compromissos com oito pontos. Venceu os confrontos contra Furacão (1 a 0) e Peixe (2 a 1) e empatou diante do Tricolor carioca e do Esmeraldino (1 a 1 em ambos os placares). Isso sem esquecer que o jogo da primeira rodada contra o Vasco foi adiado, porque o Alviverde disputou a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, da qual saiu vitorioso.No ano do último título nacional, em 2018, o início foi mais ou menos como neste ano, não só pela pontuação (oito pontos), como a mesma invencibilidade e até oponentes semelhantes. O Palmeiras venceu Internacional (1 a 0) e o mesmo Athletico-PR fora de casa (3 a 1), enquanto o Fluminense de 2020 deu lugar a outro carioca, o Botafogo (1 a 1). Já a Chapecoense foi o empate inesperado dentro do Allianz Parque, que neste ano foi contra o Goiás.