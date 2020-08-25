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futebol

Antes criticado, Palmeiras inicia Brasileiro como em campanha vitoriosa de 2018

Vindo de duas vitórias importantes, Alviverde está na quarta colocação da tabela com um jogo a menos e tem números iguais ao de último título nacional conquistado...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 08:00

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras tem oito pontos conquistados e está na quarta posição da tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, vem de duas vitórias seguidas. Se não bastasse, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo também pode se apoiar em outra estatística: esse início é bastante parecido ao do decacampeonato, comemorado em 2018.
Na temporada 2020, o Palmeiras entrou em campo no Brasileirão para enfrentar Fluminense, Goiás, Athletico-PR e Santos e saiu desses compromissos com oito pontos. Venceu os confrontos contra Furacão (1 a 0) e Peixe (2 a 1) e empatou diante do Tricolor carioca e do Esmeraldino (1 a 1 em ambos os placares). Isso sem esquecer que o jogo da primeira rodada contra o Vasco foi adiado, porque o Alviverde disputou a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, da qual saiu vitorioso.No ano do último título nacional, em 2018, o início foi mais ou menos como neste ano, não só pela pontuação (oito pontos), como a mesma invencibilidade e até oponentes semelhantes. O Palmeiras venceu Internacional (1 a 0) e o mesmo Athletico-PR fora de casa (3 a 1), enquanto o Fluminense de 2020 deu lugar a outro carioca, o Botafogo (1 a 1). Já a Chapecoense foi o empate inesperado dentro do Allianz Parque, que neste ano foi contra o Goiás.
O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Bahia, no sábado, às 19h, fora de casa. Em 2018, na quinta rodada, o Alviverde perdeu para o rival Corinthians por 1 a 0, em Itaquera. Ou seja, caso pontue no final de semana, terá um início ainda melhor.
Vale destacar, ainda, que a atual campanha do clube é superior à de 2016, quando o Palmeiras também sagrou-se campeão nacional. Naquela ocasião, foram seis pontos conquistados, advindos de duas vitórias (contra Athletico-PR e Fluminense) e duas derrotas (Ponte Preta e São Paulo).

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