Animado com o título do Espanhol, Zidane afirma: 'Hoje é um dos melhores dias da minha carreira'

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Nesta quinta, o Real Madrid conquistou o Campeonato Espanhol pela 34ª vez após derrotar o Villarreal por 2 a 1, em partida válida pela penúltima rodada da competição. Ao levantar mais um troféu, o técnico Zinédine Zidane não escondeu sua felicidade ao conquistar a segunda LaLiga na curta carreira de treinador.

- A sensação que tenho é tremenda porque tudo aquilo que os jogadores fizeram esta temporada foi impressionante. Hoje é um dos melhores dias da minha carreira. Todos os jogadores estiveram fantásticos, até aquele que joga menos tempo traz sempre algo à equipa. Vencer a Liga espanhola é muito difícil... são 38 jornadas muito duras. Champions é Champions, mas vencer a Liga é do c...! - exaltou o técnico francês, e completou.

- Gostaríamos de estar com os nossos adeptos na Praça de Cibeles (local onde o Real Madrid celebra publicamente as suas conquistas), mas certamente que estarão felizes em suas casas - concluiu.

Vale lembrar que o Real Madrid terá um jogo importante pelas oitavas da Champions League 2019/20, dia 7 de agosto, contra o Manchester City, na Inglaterra. No primeiro confronto, a equipe merengue foi derrota por 2 a 1 em pleno Santiago Bernabéu e necessita reverter o placar para garantir a classificação para as quartas.