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Animado com o título do Espanhol, Zidane afirma: 'Hoje é um dos melhores dias da minha carreira'

Real Madrid conquistou o Campeonato Espanhol pela 34ª vez ao derrotar o Villarreal pela penúltima rodada da competição Técnico exaltou a conquista e os jogadores de seu elenco...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 23:01

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 23:01
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Nesta quinta, o Real Madrid conquistou o Campeonato Espanhol pela 34ª vez após derrotar o Villarreal por 2 a 1, em partida válida pela penúltima rodada da competição. Ao levantar mais um troféu, o técnico Zinédine Zidane não escondeu sua felicidade ao conquistar a segunda LaLiga na curta carreira de treinador.
- A sensação que tenho é tremenda porque tudo aquilo que os jogadores fizeram esta temporada foi impressionante. Hoje é um dos melhores dias da minha carreira. Todos os jogadores estiveram fantásticos, até aquele que joga menos tempo traz sempre algo à equipa. Vencer a Liga espanhola é muito difícil... são 38 jornadas muito duras. Champions é Champions, mas vencer a Liga é do c...! - exaltou o técnico francês, e completou.
- Gostaríamos de estar com os nossos adeptos na Praça de Cibeles (local onde o Real Madrid celebra publicamente as suas conquistas), mas certamente que estarão felizes em suas casas - concluiu.
Vale lembrar que o Real Madrid terá um jogo importante pelas oitavas da Champions League 2019/20, dia 7 de agosto, contra o Manchester City, na Inglaterra. No primeiro confronto, a equipe merengue foi derrota por 2 a 1 em pleno Santiago Bernabéu e necessita reverter o placar para garantir a classificação para as quartas.
Caso consiga reverter o placar, o Real Madrid pode enfrentar nas quartas de finais o vencedor do confronto entre Juventus e Lyon. Com isso, a próxima fase da maior competição de clubes do Velho Continente pode ter o reencontro entre Cristiano Ronaldo e o clube espanhol. No entanto, sem a presença da torcida, em virtude da pandemia global, que virou o mundo do avesso.

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