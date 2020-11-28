  • Andrew é herói, Botafogo bate Volta Redonda nos pênaltis e é campeão da Taça Rio sub-20
futebol

Andrew é herói, Botafogo bate Volta Redonda nos pênaltis e é campeão da Taça Rio sub-20

Alvinegro é derrotado pelo Voltaço no tempo regulamentar, mas goleiro pega pênalti na decisão na marca da cal e Glorioso é campeão; adversário da final do Carioca será o Vasco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2020 às 17:31

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 17:31

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
No sufoco, mas com final feliz. O Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pelo Volta Redonda no tempo regulamentar da final da Taça Rio sub-20, disputada na tarde deste sábado no CT das Carvalheiras, mas foi campeão do segundo turno do Campeonato Carioca nos pênaltis, vencendo a disputa por 5 a 3. O goleiro Andrew pegou uma cobrança do Voltaço.
Como o Alvinegro tinha vencido o primeiro jogo, disputado na última semana, pelo mesmo placar, o título foi decidido nos chutes na marca da cal. Com este resultado, o Botafogo vai enfrentar o Vasco, campeão da Taça Guanabara, na final do Carioca. As datas ainda serão divulgadas pela FERJ.
O Botafogo contou com o "reforço" de jogadores vindos do profissional, como Rhuan, Sousa, Hugo, Matheus Nascimento e Cesinha. Apesar disto, o jogo foi aberto e as duas equipes tiveram chances de balançarem a rede. O Volta Redonda tirou o zero do placar aos 31 minutos do segundo tempo, vencendo no tempo regulamentar.
O resultado também garantiu uma vaga na Copa do Brasil sub-20 do ano que vem para o Botafogo. O clube de General Severiano, vale ressaltar, não disputou esta competição na atual temporada.

