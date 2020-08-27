AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Andrés volta a brincar com naming rights da Arena Corinthians: 'Vou ter que aprender inglês e mandarim'
futebol

Andrés volta a brincar com naming rights da Arena Corinthians: 'Vou ter que aprender inglês e mandarim'

Presidente do Timão voltou a utilizar seu perfil no Twitter na noite desta quinta-feira para abordar o tema com ironias e brincadeiras, além de cutucar quem está torcendo contra...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 20:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 20:22
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
As notícias envolvendo o possível comprador dos naming rights da Arena Corinthians não param de pintar nas redes sociais, e Andrés Sanchez continua agitando os torcedores do clube com supostas pistas em posts misteriosos em seu perfil no Twitter. Nesta noite de quinta-feira não foi diferente e ele voltou a fazer referência ao tema, desta vez cutucando inclusive a imprensa.Nos últimos dias, depois de Neto ser o primeiro a dizer que o Timão já havia fechado acordo pelos naming rights da Arena, jornalistas de todos os veículos estão atrás de confirmar essa informação e trazer mais detalhes desse negócio.
Em meio a isso, alguns já cravaram o nome da empresa e a conclusão da suposta negociação, mas oficialmente o clube ainda não se manifestou a respeito disso, somente por meio de seu presidente, Andrés Sanchez, que ironizou as apurações e os nomes que têm sido divulgados pela imprensa, além de cutucar aqueles que estariam torcendo contra o acerto.
- Tem gente cravando, tem gente "barrigando", tem gente que tá torcendo pra não ser verdade. Eu só sei que vou ter que aprender inglês e mandarim - disse o mandatário alvinegro em seu Twitter nesta quinta-feira. Conforme o LANCE! tem noticiado nos últimos dias, pessoas influentes no clube dizem que o negócio está praticamente fechado, mas ainda não foi assinado. O acordo seria por R$ 350 milhões, e valeria por 20 ou 30 anos de exposição da marca na Arena. O nome da empresa, porém, é mantido em sigilo absoluto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Argentina e Espanha duelam pelo título da Copa do Mundo: tudo sobre a final inédita que coloca Messi e Yamal frente a frente
Imagem de destaque
'Olho por olho, dente por dente?' O que diz a Lei de Reciprocidade que Lula quer usar contra novo tarifaço dos EUA
Imagem de destaque
Violência no interior do ES é problema sério a ser enfrentado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados