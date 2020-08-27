Andrés volta a brincar com naming rights da Arena Corinthians: 'Vou ter que aprender inglês e mandarim'

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

As notícias envolvendo o possível comprador dos naming rights da Arena Corinthians não param de pintar nas redes sociais, e Andrés Sanchez continua agitando os torcedores do clube com supostas pistas em posts misteriosos em seu perfil no Twitter. Nesta noite de quinta-feira não foi diferente e ele voltou a fazer referência ao tema, desta vez cutucando inclusive a imprensa.Nos últimos dias, depois de Neto ser o primeiro a dizer que o Timão já havia fechado acordo pelos naming rights da Arena, jornalistas de todos os veículos estão atrás de confirmar essa informação e trazer mais detalhes desse negócio.

Em meio a isso, alguns já cravaram o nome da empresa e a conclusão da suposta negociação, mas oficialmente o clube ainda não se manifestou a respeito disso, somente por meio de seu presidente, Andrés Sanchez, que ironizou as apurações e os nomes que têm sido divulgados pela imprensa, além de cutucar aqueles que estariam torcendo contra o acerto.