Andrés volta a brincar com naming rights da Arena Corinthians: 'Vou ter que aprender inglês e mandarim'

As notícias envolvendo o possível comprador dos naming rights da Arena Corinthians não param de pintar nas redes sociais, e Andrés Sanchez continua agitando os torcedores do clube com supostas pistas em posts misteriosos em seu perfil no Twitter. Nesta noite de quinta-feira não foi diferente e ele voltou a fazer referência ao tema, desta vez cutucando inclusive a imprensa.Nos últimos dias, depois de Neto ser o primeiro a dizer que o Timão já havia fechado acordo pelos naming rights da Arena, jornalistas de todos os veículos estão atrás de confirmar essa informação e trazer mais detalhes desse negócio.
Em meio a isso, alguns já cravaram o nome da empresa e a conclusão da suposta negociação, mas oficialmente o clube ainda não se manifestou a respeito disso, somente por meio de seu presidente, Andrés Sanchez, que ironizou as apurações e os nomes que têm sido divulgados pela imprensa, além de cutucar aqueles que estariam torcendo contra o acerto.
- Tem gente cravando, tem gente "barrigando", tem gente que tá torcendo pra não ser verdade. Eu só sei que vou ter que aprender inglês e mandarim - disse o mandatário alvinegro em seu Twitter nesta quinta-feira. Conforme o LANCE! tem noticiado nos últimos dias, pessoas influentes no clube dizem que o negócio está praticamente fechado, mas ainda não foi assinado. O acordo seria por R$ 350 milhões, e valeria por 20 ou 30 anos de exposição da marca na Arena. O nome da empresa, porém, é mantido em sigilo absoluto.