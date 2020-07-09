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Andrés não vê perigo na volta do Paulistão e diz que clubes irão cumprir calendário completo

Estadual terá reinício no dia 22 de julho, após aprovação das autoridades baseada nos protocolos. Presidente do Corinthians afirma que não houve pressão para o retorno em SP...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 21:56

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 21:56

Crédito: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians
O governo do estado de São Paulo, nesta quarta-feira, liberou a volta do Campeonato Paulista para o dia 22 de julho, após anúncio do governador João Doria, seguindo protocolo dos clubes e da FPF. Com a data definida, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, comentou a decisão e disse crer que não haverá perigo para a saúde. Além disso, ele afirmou que essa é uma demonstração de que há a intenção de cumprir todo o calendário brasileiro.Em entrevista para a CNN Brasil, na tarde desta quarta-feira, Andrés chances explicou como serão os procedimentos para o retorno e as razões pelas quais ele tem a segurança de que tudo está sendo feito para evitar o contágio.
- Todos os protocolos estão sendo seguidos, cada 14 dias jogador é testado e quando voltar o campeonato, dois dias antes dos jogos todos serão testados também. Então não haverá perigo, porque o que está sendo feito no futebol, teria que ser feito no país todo, mas infelizmente nem todos têm essa oportunidade - declarou o mandatário corintiano.

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