Andrés não vê perigo na volta do Paulistão e diz que clubes irão cumprir calendário completo

O governo do estado de São Paulo, nesta quarta-feira, liberou a volta do Campeonato Paulista para o dia 22 de julho, após anúncio do governador João Doria, seguindo protocolo dos clubes e da FPF. Com a data definida, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, comentou a decisão e disse crer que não haverá perigo para a saúde. Além disso, ele afirmou que essa é uma demonstração de que há a intenção de cumprir todo o calendário brasileiro.Em entrevista para a CNN Brasil, na tarde desta quarta-feira, Andrés chances explicou como serão os procedimentos para o retorno e as razões pelas quais ele tem a segurança de que tudo está sendo feito para evitar o contágio.