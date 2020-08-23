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Andrés diz que Timão está perto de acordo por naming rights da Arena

Em rede social, presidente confirma que desfecho está próximo e avisa que marca envolvida nas tratativas nunca estampou a camisa do clube alvinegro: 'Já já vem'...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 19:37

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 19:37

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
O torcedor do Corinthians teve motivos para ficar eufórico neste domingo (23). O presidente Andrés Sanchez afirmou que o clube está "bem perto" de fechar acordo comercial para a exploração do nome da Arena Corinthians - modelo de negócio conhecido pela expressão "naming rights". A declaração do dirigente foi feita em sua página oficial no Twitter no fim da tarde. O dirigente acrescentou ainda que a marca envolvida no acordo "nunca esteve na camisa do Timão", dando mais um elemento para o suspense.
Desde a inauguração da Arena, em 2014, o tema tem sido pauta permanente, gerando sempre repercussão. Em várias oportunidades, especulou-se a respeito de acordos e da proximidade de um anúncio, mas o negócio jamais vingou. Nesta semana, o assunto voltou a agitar os bastidores após comentarista Neto noticiar que o clube havia formalizado acordo de R$ 400 milhões. A informação foi dada pelo ex-jogador no programa "Donos da Bola", da TV Bandeirantes na segunda-feira (17). Na ocasião, o clube emitiu nota oficial desmentindo que as negociações de cessão dos naming rights já estivessem concluídas. No mesmo dia, Sanchez escreveu em suas redes sociais que havia conversas em curso e reconheceu a possibilidade de ter boas notícias para a torcida "em breve".A reportagem do LANCE! apurou que o negócio está mesmo em vias de se concretizar. O contrato teria vigência de 20 anos e a empresa detentora dos naming ritghts desembolsaria aproximadamente R$ 350 milhões. A comercialização dos naming rights, que se arrasta sem conclusão há quase uma década, é um grande desejo da Fiel e das gestões mais recentes, pois daria considerável alívio para o pagamento do financiamento do estádio, que no momento passa por renegociações em várias frentes.

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