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Andrés brinca e pede menos ansiedade pelos naming rights da Arena: 'Em breve anunciaremos'

Novamente por meio de seu perfil oficial no Twitter, presidente do Corinthians tirou onda com o noticiário sobre a venda dos direitos para explorar o nome do estádio alvinegro...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 17:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2020 às 17:19
Crédito: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians
Se o noticiário dá uma trégua em relação à novela dos naming rights da Arena Corinthians, o presidente Andrés Sanchez faz questão de evitar que os holofotes saiam desse foco. Neste sábado, por meio de seu perfil oficial no Twitter, o mandatário alvinegro voltou a agitar a torcida com brincadeira, mas desta vez com um pedido de calma, já que o anúncio será em breve.Depois de uma série de pistas dadas nos últimos dias, com direito até a "entrevista exclusiva" para Sérgio Mallandro, Andrés soltou mais uma de suas mensagens misteriosas, que ficam cada vez mais esclarecedoras, tirando o fato de continuar brincando com a possibilidade de ter que aprender inglês ou mandarim, idioma no qual deixou um recado em seu post deste sábado.
- Em breve anunciaremos. não fiquem tao ansiosos, como meu professor diz:时间是最好的良药 (shíjiān shì zuìhǎo de liangyào) [o tempo é o melhor remédio] - disse o presidente. Mais cedo, ao falar sobre a campanha de doação de sangue, que acontece justamente na Arena Corinthians, Andrés deixou no ar que o nome do estádio, por ora, é este, mas que mudará em breve como a venda dos naming rights.
- Bom dia fiel tá rolando agora o Sangue Corinthiano. Venha doar e nos ajudar a salvar vidas. É até as 14h aqui na (por enquanto) chamada Arena Corinthians. Segundo apuração do LANCE!, o acordo está próximo de ser fechado pelo valor de R$ 350 milhões e o direito de exploração por 20 ou 30 anos. A empresa mais falada nos bastidores é a Hypera Pharma, conforme o "UOL" e o "Máquina do Esporte" cravaram na última quinta-feira. No clube, entretanto, as palavras de ordem são cautela e sigilo. Nenhuma das fontes consultadas, por ora, confirmam a conclusão do acordo, o que deve ocorrer na próxima semana.

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