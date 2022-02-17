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futebol

André comenta dificuldade de criação do Fluminense, mas comemora gol: 'O importante é a vitória'

Volante foi autor do único gol do duelo entre Fluminense e Nova Iguaçu, e comentou dificuldade de ampliar o placar...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 23:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 23:53
Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, pela sétima rodada do Carioca. Com gol de André, o time conquistou a sexta vitória consecutiva e a liderança do campeonato. Autor do gol, o volante disse que a defesa adversária dificultou a criação do Tricolor, que não conseguiu ampliar a vantagem, e ressaltou a importância do resultado.- Saímos na frente no primeiro tempo. Com um jogador a mais [do Fluminense], o time deles retrancou muito. Fizeram uma linha de cinco e uma linha de quatro na frente, então isso dificultou. Nosso time tentou criar, fazer mais gols e não aconteceu, mas o importante é a vitória - disse.> Veja a tabela do Cariocão 2022
Com o resultado, o Fluminense acumula 18 pontos, três de diferença para o segundo colocado, o Flamengo. Neste sábado, o Tricolor enfrenta o Volta Redonda, às 19h, no Estádio Luso Brasileiro, pela oitava rodada do Carioca.
Crédito: LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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