André comenta dificuldade de criação do Fluminense, mas comemora gol: 'O importante é a vitória'

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, no Estádio Luso-Brasileiro, pela sétima rodada do Carioca. Com gol de André, o time conquistou a sexta vitória consecutiva e a liderança do campeonato. Autor do gol, o volante disse que a defesa adversária dificultou a criação do Tricolor, que não conseguiu ampliar a vantagem, e ressaltou a importância do resultado.- Saímos na frente no primeiro tempo. Com um jogador a mais [do Fluminense], o time deles retrancou muito. Fizeram uma linha de cinco e uma linha de quatro na frente, então isso dificultou. Nosso time tentou criar, fazer mais gols e não aconteceu, mas o importante é a vitória - disse.> Veja a tabela do Cariocão 2022