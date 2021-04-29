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Andrade elogia parceria entre Flamengo e Prefeitura para captação de talentos: 'É um projeto ousado'

Ex-meia e ídolo da Nação é padrinho do projeto social "Campo dos Sonho"...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 21:01

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 21:01
Crédito: Fábio Motta/Prefeitura
O ex-meia Andrade, multicampeão na década de 80, faz jus ao slogan "Craque o Flamengo faz em casa". Nesta quarta, o ídolo da Nação acompanhou um trabalho com jovens na comunidade Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, que, realizada em parceria do clube com a Prefeitura, tem a missão de selecionar talentos para treinar no CT do Ninho do Urubu.
Padrinho do "Campo dos Sonhos", Andrade falou da importância projeto social e elogiou a iniciativa do clube junto à Subprefeitura da Grande Tijuca, órgão da Prefeitura.
- Desde os anos 80 ou até menos, o Flamengo já realiza o trabalho com slogan "craque o Flamengo faz em casa". Houve essa grande parceria com a Prefeitura e as comunidades, o que vai facilitar a vida das crianças. Muitas tinham dificuldades de ir até o clube. Então, o clube vem até elas. É um projeto ousado e tem tudo para dar certo - disse Andrade, padrinho do projeto social que tem nome e sobrenome: Campo dos Sonhos.
Serão escolhidos, a cada semana, crianças e adolescentes de oito comunidades da região: Andaraí, Borel, Casa Branca, Chácara do Céu, Formiga, Morro do Cruz, Salgueiro e Turano. Ainda restam sete etapas seletivas, uma em cada comunidade. A primeira foi nesta quarta, na Chácara do Céu. Pode participar a garotada, de ambos os sexos, na faixa etária entre 5 e 15 anos, já inscrita no projeto.
Para o subprefeito da Grande Tijuca, Wagner Coe, o objetivo do Campo dos Sonhos "vai muito além da captação de talentos ou do surgimento de um novo craque". - Pretendemos fomentar o esporte, estimular a adesão de jovens aos projetos esportivos desenvolvidos nas comunidades e contribuir na formação de bons cidadãos tijucanos.
Os jovens participantes recebem formação no esporte, orientação educacional e de cidadania, além de estímulos à autoestima por parte das equipes de coordenadores.

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