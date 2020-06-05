Análise: até onde pode ir a iminente parceria entre Amazon e Flamengo?

Crédito: Arte/Lance!

A Microsoft já tem parcerias com a NFL e a NBA com a missão de criar um serviço de streaming que maximize a experiência dos fãs de futebol americano e basquete, respectivamente, com a inclusão de ferramentas que utilizam inteligência artificial. A Amazon Web Service - AWS, um dos "braços" da Amazon - já oferece conteúdos personalizados e estatísticas em tempo real a quem acompanha a Bundesliga, a primeira divisão do futebol alemão. A Libertadores no Facebook. WSL no DAZN. São vários os movimentos que apontam para o conversão digital das transmissões de eventos esportivos e, neste cenário, o acordo entre Flamengo e Amazon será mais um passo do clube nesse processo.

Especialista em marketing com passagem pela vice-presidência da pasta do Vasco da Gama, entre 2018 e 2019, Bruno Maia analisou o potencial do iminente acordo entre as partes, o qual deve ser oficializado ao fim de junho.

- O patrocínio, por si só, é representativo. É uma camisa que tem muito jogos importantes, com uma torcida grande, então faz sentido para uma marca que está se estabelecendo no Brasil. Mas estamos falando de uma empresa de dados, que é o maior case de experiência focada em customer experiencia, voltada para entender o consumidor, e sabe fazer isso. O Flamengo é uma marca com uma torcida grande e potencial muito grande para ser explorada nesse sentido: gerar dados e vendas em dezenas de frentes. A priori, a informação é que se trata apenas de um patrocínio. E pode ser só isso. São negociações paralelas, mas nos permite pensar que uma gigante da tecnologia com um clube de futebol gere isso - explicou Bruno Maia em contato com o L!.A mudança das transmissões esportivas para o streaming já é uma realidade avaliada dentro do Flamengo na gestão do presidente Rodolfo Landim, que enxerga a produção de conteúdo uma das fontes de receitas promissoras no médio-longo prazo - e por isso tem investido nos canais oficiais do Fla.

Para Bruno, este é um dos frutos que a parceria com a Amazon pode vir a ser colhido pelo Flamengo ao longo do anos. O executivo ainda dá o exemplo do Athletico, clube mais avançado nesta questão e que transmitirá 14 partidas do Brasileiro em sua plataforma própria de streaming, a 'Furacão Play".