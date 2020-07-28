Alvo de Vasco e Atlético-MG, zagueiro lidera estatística defensiva no Campeonato Suíço

Criado nas divisões de base do Corinthians, o defensor estreou como profissional em 2012, aos 19 anos, atuando emprestado ao Olaria no Carioca. Curiosamente, uma de suas primeiras aparições foi contra o Vasco, na derrota da sua equipe por 2 a 0. O jogo ficou marcado pelo primeiro gol de Tenório com a camisa cruz-maltina, mas também pela séria lesão sofrida pelo equatoriano - rompeu os ligamentos do tendão de aquiles - que o tirou dos gramados por seis meses. Lucão, como era conhecido, entrou aos 30 minutos do 1º tempo com o placar já consolidado.O jogador passou ainda por Ipatinga, Atlético Goianiense, Bangu e Athletico Paranaense, antes de chegar ao VfR Aalen, da Alemanha, em 2014. Na temporada seguinte foi para a Suíça, defender o Biel-Bienne, onde iniciou sua trajetória no país. No ano seguinte atuou pelo Le Mont, e desde 2016 está no Luzern, seu atual clube.Com 1,93m, Lucas se destaca principalmente pela força física. Na Liga Suíça 19/20, que conta com outros brasileiros como Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras, e Eric Ramires, ex-Bahia, ambos do Basel, o zagueiro é o líder de cortes defensivos. De acordo com dados do site Sofascore, especializado em estatísticas, o defensor tem uma média de 5,8 por jogo, a mais alta da competição. Além disso, é o 7º que mais bloqueou chutes, com 21.