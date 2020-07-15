'Alívio de deixar este assunto para trás, diz Castan sobre acordo salarial entre diretoria do Vasco e elenco

Crédito: 'É colocar uma pedra neste assunto para pensar na frente', diz Castan (Reprodução / VascoTV

O zagueiro Leandro Castan não escondeu seu alento com o fato da diretoria do Vasco ter feito um acordo para resolver as pendências salariais com o elenco. Em live promovida pela Vasco TV na qual respondeu às perguntas de jornalistas, o camisa 5 falou sobre a decisão de parcelar os vencimentos dos atletas.

- É um assunto que foi resolvido internamente. O Zé Luiz (José Luiz Moreira) junto com o (André) Mazzuco tiveram a reunião com o grupo e passaram a situação. Estamos tentando entender a situação que o clube vive e como podemos ajudá-lo a sair de uma situação difícil. Em seguida, o capitão cruz-maltino revelou.

- Eu fico aliviado de deixar este assunto para trás. Era muito difícil de se lidar. Mas este é um tema reservado fica para trás. É colocar uma pedra neste assunto para pensar na frente. Esperamos que o que isso se passou não se repita mais - declarou.