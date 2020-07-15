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'Alívio de deixar este assunto para trás, diz Castan sobre acordo salarial entre diretoria do Vasco e elenco

Em live nesta terça-feira, camisa 5 cruz-maltino diz que situação foi resolvida internamente e é categórico: 'Esperamos que isso que aconteceu não se repita mais'...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 00:11

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 00:11

Crédito: 'É colocar uma pedra neste assunto para pensar na frente', diz Castan (Reprodução / VascoTV
O zagueiro Leandro Castan não escondeu seu alento com o fato da diretoria do Vasco ter feito um acordo para resolver as pendências salariais com o elenco. Em live promovida pela Vasco TV na qual respondeu às perguntas de jornalistas, o camisa 5 falou sobre a decisão de parcelar os vencimentos dos atletas.
- É um assunto que foi resolvido internamente. O Zé Luiz (José Luiz Moreira) junto com o (André) Mazzuco tiveram a reunião com o grupo e passaram a situação. Estamos tentando entender a situação que o clube vive e como podemos ajudá-lo a sair de uma situação difícil. Em seguida, o capitão cruz-maltino revelou.
- Eu fico aliviado de deixar este assunto para trás. Era muito difícil de se lidar. Mas este é um tema reservado fica para trás. É colocar uma pedra neste assunto para pensar na frente. Esperamos que o que isso se passou não se repita mais - declarou.
Na última sexta-feira, o Vasco pagou integralmente o mês de maio e confirmou que negociará o parcelamento dos pagamentos dos meses de março, abril e dos direitos de imagem.

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