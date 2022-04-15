Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Alfinetada e resposta: 'treta' de dirigentes é novo capítulo na rivalidade de Flamengo e Galo
futebol

Alfinetada e resposta: 'treta' de dirigentes é novo capítulo na rivalidade de Flamengo e Galo

Presidente do Atlético-MG esquenta bastidores aos rebater postagem de dirigente rubro-negro; LANCE! recorda conflitos entre os clubes...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 09:00
Flamengo e Atlético-MG protagonizam há muito tempo polêmicas dentro e fora de campo. Após o empate do Galo na Libertadores, Rodrigo Dunshee, vice-presidente do Flamengo, voltou a esquentar os bastidores entre as equipes ao ironizar o erro da arbitragem, que confirmou o gol de Ademir, impedido. Em resposta, o presidente do clube mineiro rebateu a postagem e chamou o dirigente do time da Gávea de 'bobo da corte'. Apenas mais um capítulo na ainda crescente rivalidade entre os clubes.Após mais este episódio, o LANCE! relembra tretas envolvendo os dois clubes.
Supercopa do Brasil 2022Nos dias que antecederam a finalíssima, os dirigentes de Atlético-MG e Flamengo trocaram farpas no que diz respeito ao local do jogo. Os mineiros queriam a disputa em Belo Horizonte, já os cariocas afirmaram que jogariam em qualquer lugar diferente da capital mineira.
No final, a partida foi realizada na Arena Pantanal e os atleticanos foram campeões depois de uma longa disputa nos pênaltis.2021 de discordânciasNo ano passado, o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunshee, reclamou nas redes sociais pedindo a perda do mando de campo e punição severa ao Atlético e ao estafe mineiro. Na súmula da partida contra o Santos, o árbitro relatou que Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, "desferiu socos e chutes na cabine do VAR". Os mineiros rebateram as acusações.
Cinco expulsões e uma arbitragem polêmicaA Libertadores de 1981 é o ápice da história do confronto. Flamengo e Atlético-MG realizaram um jogo-desempate no Serra Dourada, para definir quem se classificaria para a semifinal da competição. Após 30 minutos, o árbitro José Roberto Wright expulsou cinco jogadores do Galo e o Rubro-Negro ficou com a vitória.
Expectativas para a sequência da temporada 2022Protagonistas no futebol brasileiro ao lado do Palmeiras no cenário recente, Flamengo e Atlético-MG estão se adaptando a uma nova filosofia de trabalho. O time carioca com o técnico Paulo Sousa e o Galo com o Turco Mohamed.Ambos chegaram às finais de seus respectivos estaduais. No entanto, os cariocas perderam para o Fluminense, enquanto os mineiros ganharam do Cruzeiro.
Ao que tudo indica, o time de Belo Horizonte está assimilando a metodologia com mais facilidade, e o entrosamento, mesmo com novas peças, continua intacto. Com isso, tem tudo para repetir o sucesso do último ano.
Já a equipe do Rio de Janeiro ainda busca a formação ideal. Durante o estadual, foi nítida a deficiência defensiva e o treinador português precisa, principalmente, corrigir as falhas para poder encarar os adversários que jogarão de igual para igual. Afinal, um bom time começa a partir de uma boa defesa.
Crédito: Atlético-MGlevouamelhornoprimeiroduelode2022(Foto:PedroSouza/Atlético-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados