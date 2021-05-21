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Alexandre Gallo recusa convite para ser executivo de futebol do Santos

Ex-jogador do clube afirmou que pretende seguir carreira como treinador e descartou vaga...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 22:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 22:47
Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
Ainda procurando um Gerente de Futebol, o Santos convidou recentemente o ex-jogador e treinador do clube, Alexandre Gallo, para ser o "homem forte" do clube neste cargo. Em entrevista ao Arquibancada Alvinegra, do Grupo Tribuna, Gallo confirmou o convite e explicou as razões para ter recusado.- Recebi o convite do Santos por meio do José Renato Quaresma. Ele esteve no Atlético-MG enquanto eu estava lá. É uma pessoa muito interessada, muito inteligente, e antes mesmo da eleição já havia me dito que ia me fazer esse convite, porque gostaria de trabalhar comigo. Há umas duas semanas, o Quaresma me propôs o cargo de executivo de futebol do Santos, mas esclareci que quero seguir a minha carreira de treinador, que é como me sinto mais feliz e mais realizado. Torço para que o Santos encontre um bom profissional - comentou Alexandre Gallo.
Gallo foi líder no time santista, que por pouco não conquistou o Campeonato Brasileiro de 1995. Como treinador, trabalhou no Santos em 2005.- O Quaresma é um amigo que tenho de conviver na minha casa. Então, sempre conversamos muito sobre futebol. É uma pessoa muito responsável e que tenho certeza de que vai ajudar o Santos. Tivemos essa conversa mais recentemente sobre o convite, mas espero que ele encontre um profissional que se adeque às ideias do Santos, que entenda aquilo que o presidente Rueda quer. Preferi seguir como treinador, mesmo nesse momento, em que nós, treinador brasileiros, estamos bastante fragilizados e desvalorizados em relação aos treinadores estrangeiros - disse.
O cargo de executivo de futebol no Santos foi recusado por Ricardinho, Roque Júnior, William Thomas e, agora, Alexandre Gallo. Em coletiva de imprensa no começo deste mês, o presidente Andrés Rueda afirmou que a contratação do novo profissional para função estava encaminhada.

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