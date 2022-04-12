Alan Patrick é oficializado como novo reforço do Internacional

Agora é oficial. O Internacional confirmou a contratação do meia Alan Patrick, que pertencia ao Shaktar Donetsk-UCR.
O acordo foi comemorado nos bastidores, já que o Colorado convenceu os ucranianos a liberarem o atleta em definitivo.
Identificação
Esta será a segunda passagem de Alan Patrick no Inter. A primeira ocorreu entre 2013 e 2014, onde ele faturou o título estadual.
Ao saber do interesse do Internacional em contrata-lo, o jogador se envolveu a negociação e ajudou o time gaúcho a fechar a transferência.
14º reforço
Com Alan Patrick confirmado, o Internacional alcança o número de 14 reforços na janela de transferências. Só nesta semana, o Colorado fechou com o meia, o atacante Pedro Henrique e o lateral-esquerdo Renê.