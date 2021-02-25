Alaba faz exigência aos clubes interessados em sua contratação

O Real Madrid e o Paris Saint-Germain seguem monitorando a situação de Alaba no mercado de transferências. No entanto, o jogador do Bayern de Munique exige jogar no meio de campo como uma condição para aceitar uma oferta por um novo clube, segundo o “Le Parisien”. Atualmente, o austríaco, que é lateral de origem, vem atuando na zaga.Em sua despedida da equipe bávara na última semana, o atleta afirmou que sua saída não se dava por questões econômicas. É possível entender que suas chances de jogar como volante no clube de Hansi-Flick eram baixas por conta da presença de Goretzka e Kimmich. Por conta disso, o camisa 27 pode ter preferido não renovar seu contrato com o time alemão e buscar novos ares.