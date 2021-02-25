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Alaba faz exigência aos clubes interessados em sua contratação

Austríaco quer jogar como meio-campista apesar de ser lateral de origem e vir atuando como zagueiro no Bayern. PSG e Real Madrid são os principais interessados...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 08:25

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 08:25
Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / AFP
O Real Madrid e o Paris Saint-Germain seguem monitorando a situação de Alaba no mercado de transferências. No entanto, o jogador do Bayern de Munique exige jogar no meio de campo como uma condição para aceitar uma oferta por um novo clube, segundo o “Le Parisien”. Atualmente, o austríaco, que é lateral de origem, vem atuando na zaga.Em sua despedida da equipe bávara na última semana, o atleta afirmou que sua saída não se dava por questões econômicas. É possível entender que suas chances de jogar como volante no clube de Hansi-Flick eram baixas por conta da presença de Goretzka e Kimmich. Por conta disso, o camisa 27 pode ter preferido não renovar seu contrato com o time alemão e buscar novos ares.
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Além de Alaba, o PSG também monitora a situação de Wijnaldum, meio-campista do Liverpool que também está em final de contrato e não renovou seu vínculo com o clube de Anfield. Caso Alaba não seja contratado, os franceses devem buscar o holandês que também está na mira do Barcelona do técnico Ronald Koeman.

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