Ainda sem estrear, Kaio Jorge sofre lesão no treino da Juventus

Após a partida de ontem (22) contra a Udinese, os jogadores da Juventus voltaram aos treinamentos hoje pela manhã. No treino, Kaio Jorge sentiu um desconforto muscular e foi submetido a exames que diagnosticaram uma lesão na coxa esquerda do atleta.

> Confira a tabela e os jogos da Serie AO atacante brasileiro de 19 anos ficou no banco de reservas no empate da Juventus com a Udinese. O site oficial da Juventus comunicou que o atleta vai realizar novos exames em 10 dias para definir o tempo de recuperação.