Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ainda sem estrear, Kaio Jorge sofre lesão no treino da Juventus

O atacante brasileiro foi diagnosticado com uma lesão de médio grau na coxa esquerda...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 16:53

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 16:53

Crédito: Divulgação/ Site Oficial da Juventus
Após a partida de ontem (22) contra a Udinese, os jogadores da Juventus voltaram aos treinamentos hoje pela manhã. No treino, Kaio Jorge sentiu um desconforto muscular e foi submetido a exames que diagnosticaram uma lesão na coxa esquerda do atleta.
> Confira a tabela e os jogos da Serie AO atacante brasileiro de 19 anos ficou no banco de reservas no empate da Juventus com a Udinese. O site oficial da Juventus comunicou que o atleta vai realizar novos exames em 10 dias para definir o tempo de recuperação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados