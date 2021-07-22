futebol

Ainda lesionado, Luís Oyama inicia transição com bola no Botafogo

Meio-campista, fora dos últimos jogos do Alvinegro na Série B do Brasileirão por conta de uma lesão, treina no campo pela segunda vez nesta semana...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 20:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 20:22
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Os treinos do Botafogo contam com uma novidade nos últimos dias. Luís Oyama iniciou a primeira fase de transição por conta de uma lesão no púbis. O meio-campista foi presença no gramado do campo anexo do Estádio Nilton Santos, local do treinamento da equipe, nesta quinta-feira.
Foi a segunda vez que Luís Oyama trabalhou no campo nesta semana - e desde que se machucou, consequentemente. O jogador ainda se recupera e entrou na fase em que precisa dos movimentos com bola e dentro do gramado para continuar no projeto.
Oyama já usa chuteiras, trabalha com bola e aquece junto dos companheiros, mas não fica com os atletas durante a parte mais pesada do treinamento. Após o início, faz trabalhos separados com a equipe médica do Botafogo.A última vez que o camisa 5 entrou em campo foi na derrota para o CRB, no dia 7 de julho, pela Série B do Brasileirão. Desde então, ele ficou fora de combate para tratar desse problema e evitar que a lesão se agravasse.
Portanto, apesar do avanço, é muito pouco provável que Oyama esteja à disposição para a estreia de Enderson Moreira como técnico do Botafogo, no próximo sábado. O Alvinegro enfrenta o Confiança, no Batistão, pela Série B.

