Ainda lesionado, Luís Oyama inicia transição com bola no Botafogo

Os treinos do Botafogo contam com uma novidade nos últimos dias. Luís Oyama iniciou a primeira fase de transição por conta de uma lesão no púbis. O meio-campista foi presença no gramado do campo anexo do Estádio Nilton Santos, local do treinamento da equipe, nesta quinta-feira.
+ Matheus Nascimento volta a figurar no time principal do Botafogo
+ LISTA: Você lembra quais foram os últimos 10 técnicos do Botafogo?
Foi a segunda vez que Luís Oyama trabalhou no campo nesta semana - e desde que se machucou, consequentemente. O jogador ainda se recupera e entrou na fase em que precisa dos movimentos com bola e dentro do gramado para continuar no projeto.
Oyama já usa chuteiras, trabalha com bola e aquece junto dos companheiros, mas não fica com os atletas durante a parte mais pesada do treinamento. Após o início, faz trabalhos separados com a equipe médica do Botafogo.A última vez que o camisa 5 entrou em campo foi na derrota para o CRB, no dia 7 de julho, pela Série B do Brasileirão. Desde então, ele ficou fora de combate para tratar desse problema e evitar que a lesão se agravasse.
+ BAIXE O NOVO APLICATIVO DO LANCE!
Portanto, apesar do avanço, é muito pouco provável que Oyama esteja à disposição para a estreia de Enderson Moreira como técnico do Botafogo, no próximo sábado. O Alvinegro enfrenta o Confiança, no Batistão, pela Série B.