Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ailton diz que árbitro pediu desculpas por erro contra o Fluminense e exalta jovens: 'Saímos satisfeitos'
futebol

Ailton diz que árbitro pediu desculpas por erro contra o Fluminense e exalta jovens: 'Saímos satisfeitos'

Treinador ainda explicou situação de Ganso e preferiu se abster de comentários acerca do atacante Marcos Paulo...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 00:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 00:57
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense estreou no Campeonato Carioca com uma equipe cheia de jovens talentos formados nas categorias de base do clube. Entretanto, a derrota por 2 a 1 para o Resende, de virada no fim, ficou marcada por dois erros do árbitro Grazianni Maciel Rocha, que não marcou um pênalti e deu um impedimento inexistente para anular um gol. Após a partida o técnico Ailton Ferraz preferiu exaltar a atuação dos jogadores, mas comentou sobre as polêmicas no Maracanã.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
- Eu tenho certeza que foi pênalti e que foi gol. O próprio árbitro chegou para mim e pediu desculpas, porque realmente ele errou no gol. No pênalti eu vi. O Jefferson só viu o corpo do Miguel. Hoje o VAR fez falta sim, pelo pênalti. No lance do gol, o bandeira validou, estava melhor posicionado e o árbitro, que estava em um posicionamento horrível, validou. Mas acontece, tomara que não mais com a gente. É muito ruim, acabou prejudicando. Infelizmente amargamos uma derrota que não merecíamos - afirmou.
Dos 23 relacionados, 20 são formados nas categorias de base do Fluminense. A média de idade dos titulares era de 20 anos e alguns deles acabaram sentindo o desgaste físico na segunda etapa. Ailton elogiou os comandados e falou sobre o papo dentro do vestiário.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
- Esses meninos estão de parabéns. Pegaram atletas cascudos, experientes e não tomaram nem conhecimento. Saímos satisfeitos, mesmo com a derrota. O Fluminense sempre joga para ganhar, mas a derrota vai existir. Vamos tirar várias lições do que eu havia alertado no intervalo, estar atento o tempo todo, às vezes a sorte muda. Infelizmente nossa sorte deixou a desejar e eles conseguiram o gol. Continuamos de cabeça erguida - disse o treinador.- Estou muito orgulhoso dos meninos. Vou exaltar sempre eles e esquecer do árbitro. O que eles fizeram hoje no Maracanã tão jovens, mas com uma personalidade tão grande, tem que ser exaltado. Criamos várias situações, um primeiro tempo perfeito. O segundo tempo tivemos consistência até os 25 minutos e uma queda depois. Eu sabia que teria. São jovens, o momento que vivemos no mundo, alguns estão há muito tempo sem jogar. Teve cãibra e com isso tivemos que guardar trocas para qualquer baixa - completou.
Por fim, o treinador falou sobre as situações de Paulo Henrique Ganso e Marcos Paulo. O meia vinha se recuperando de uma cirurgia de apendicite, mas deve estar disponível para o jogo deste domingo, contra a Portuguesa, às 16h. Já o atacante ficou fora pois o Flu ainda discute com o Atlético de Madrid uma taxa de vitrine para que o jovem não fique sem jogar até julho, quando irá de graça para o clube espanhol.
- O Ganso está treinando bem. Está disposto e com vontade de entrar nesse processo dos jogos. Sem dúvida, pelo craque que é, tem espaço e vai ajudar com a qualidade e experiência que tem. O Marcos Paulo eu prefiro não comentar nada - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados