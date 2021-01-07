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'Agressividade, cabeça fria e coração quente': assista aos bastidores do Palmeiras contra o River Plate

Abel Ferreira fez um pedido especial ao elenco antes da ida da semifinal da Libertadores
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LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 16:25

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 16:25

Crédito: Reprodução
O Palmeiras divulgou nesta quinta-feira (7), em seu canal oficial, os bastidores da épica vitória do clube por 3 a 0 sobre o River Plate, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores 2020.
Com mais uma preleção emocionada de Abel Ferreira, o vídeo mostra os momentos pré-jogo, desde a chegada da delegação na Argentina, até a comemoração do elenco pelo importante resultado conquistado em Avellaneda.As imagens mostram, também, o beijo no escudo do Verdão feito pelo atacante Rony assim que vestiu a camisa para entrar em campo, e o pedido de ‘agressividade e foco no processo’ feito pelo português, que foi bem atendido pelos seus jogadores dentro de campo.
>> Confira o chaveamento atualizado da Libertadores e faça sua simulação>> R10 no Flamengo, Imperador no Corinthians… Veja reforços que chegaram há uma década no futebol brasileiro
Assista ao vídeo completo dos bastidores da goleada do Verdão na Liberta:

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