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futebol

Adversário de sua estreia no profissional, Gabriel Veron reencontra Fluminense

Joia da base alviverde debutou como profissional, no Maracanã, há quase um ano atrás
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Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 09:15

LanceNet

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Publicado em 

14 nov 2020 às 09:15
Crédito: Gero Rodrigues/Ofotográfico
Uma das maiores esperanças de gol do ataque do Palmeiras para o duelo desta noite de sábado (14), diante do Fluminense no Allianz Parque, Gabriel Veron está próximo de completar um ano de sua estreia como profissional. E foi justamente diante do tricolor carioca que o camisa 27 fez seu primeiro jogo no time de cima do Verdão.
Mano Menezes foi o responsável por dar os primeiros minutos para Veron como profissional, no Maracanã, na derrota alviverde por 1 a 0. Naquela ocasião, a joia de apenas 17 anos não teve chances de balançar as redes do Maracanã. O primeiro gol de Veron como profissional veio dias mais tarde, quando o Palmeiras goleou o Goiás por 5 a 1, já com Andrey Lopes no comando.Com 8 gols como profissional e subindo de produção com Abel Ferreira, Veron caminha para ser a Cria da Academia com mais participações em gol nesta temporada. Ele só fica atrás de Wesley, que tem uma participação a mais em bolas na rede do clube no ano.
No único confronto entre Verdão e Tricolor, neste ano, Gabriel Veron estava machucado e não participou do empate por 1 a 1, pelo jogo de estreia do Alviverde neste Brasileirão. Palmeiras x Fluminense se enfrentam no Allianz Parque, neste sábado (14), às 21h30 (de Brasília).

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