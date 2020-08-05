¡Adiós! Vasco busca rescisão do contrato de Fredy Guarín

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

A história de Fredy Guarín no Vasco chegou ao fim. O meio-campista de 34 anos não conseguiu resolveu os problemas particulares, segue na Colômbia e, desta forma, o clube vai buscar meios para a rescisão do contrato do jogador. O presidente cruz-maltino, Alexandre Campello, confirmou a medida em entrevista ao site Globoesporte.com.- Vamos partir para a rescisão. Posso te dizer que estamos negociando (a rescisão), Guarín não conseguiu resolver problemas pessoais dele - explicou o mandatário.

O volante chegou ao Vasco com status de estrela, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Após longa negociação, estendeu o vínculo até setembro e 2021 e criou forte identificação com a torcida - até chegou a tatuar uma Cruz de Malta.