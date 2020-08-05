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¡Adiós! Vasco busca rescisão do contrato de Fredy Guarín

Meio-campista segue envolvido em problemas particulares na Colômbia, não vem ao Brasil há três semanas e, desta forma, o clube desistiu de aguardar por ele...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 11:33

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 11:33

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
A história de Fredy Guarín no Vasco chegou ao fim. O meio-campista de 34 anos não conseguiu resolveu os problemas particulares, segue na Colômbia e, desta forma, o clube vai buscar meios para a rescisão do contrato do jogador. O presidente cruz-maltino, Alexandre Campello, confirmou a medida em entrevista ao site Globoesporte.com.- Vamos partir para a rescisão. Posso te dizer que estamos negociando (a rescisão), Guarín não conseguiu resolver problemas pessoais dele - explicou o mandatário.
O volante chegou ao Vasco com status de estrela, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Após longa negociação, estendeu o vínculo até setembro e 2021 e criou forte identificação com a torcida - até chegou a tatuar uma Cruz de Malta.
Em entrevista recente ao LANCE!, o técnico Ramon Menezes reforçou o desejo de contar com o jogador, desde que ele estivesse focado nas atividades em campo. Com forte sentimento de solidão após separação da esposa e distância da família, Guarín está na tetra Natal há três semanas. O Vasco chegou ao fim da linha.

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