Adidas lança camisas 3 de Cruzeiro, Fla, Inter e São Paulo de forma conjunta

Um mesmo dia e quatro lançamentos. Foi assim que a Adidas inovou nesta quinta-feira ao lançar as novas camisas III dos quatro clubes patrocinados pela marca no Brasil, casos de Cruzeiro, Flamengo, Internacional e São Paulo. Além de convidar torcedores para mostrar os novos mantos, a marca também anunciou outra parceria, com a organização Médico Sem Fronteiras, que receberá 100% do lucro arrecadado na personalização das camisas, visando ao combate da Covid-19.- Cada clube conta uma história única em seus terceiros uniformes, homenageando suas tradições e seus torcedores, e dessa vez trazendo uma mensagem ainda maior por trás, de união. Em um momento de insegurança como o que estamos vivendo, queremos unir nossos quatro parceiros para tentar fazer a diferença na luta contra a Covid-19, por isso, destinaremos parte do lucro das camisas para Médicos Sem Fronteiras (MSF) - disse André Campos, head de futebol da Adidas Brasil.

As camisas já estão disponíveis para compra no site da marca, e os preços variam de R$ 249,99 (infantil) a R$ 229,99. Como dito, todo o lucro arrecadado na personalização de nome e número das camisas será doado para MSF.A camisa do Cruzeiro é toda azul celeste e com grafismos na cor azul marinho. Os jogadores Fábio, Stênio e Duda estão ao lado dos torcedores Edu Passos e Tânia Borges nas fotos do lançamento. Já no caso do Flamengo, atendendo a pedidos da torcida, a camisa 3 traz as cores clássicas do clube, com fundo preto e elementos rubro em destaque na gola V, além de escudo bordado, três listras e finas pinceladas presentes na metade do manto. Os jogadores Rodrigo Caio, Willian Arão e os torcedores rubro-negros Wellington Geovanni e Brenda apresentam o novo uniforme. Em relação à camisa do Inter, o torcedor terá uma versão inspirada no pôr do sol do Rio Guaíba, com elementos gráficos atuais em pinceladas vermelhas horizontas sobre a cor laranja, remetendo ao movimento das águas. A gola V também é em laranja. D’Alessandro e Edenilson, ao lado dos torcedores Amanda e Luciano, são os protagonistas do lançamento da camisa do Inter Já a camisa III do São Paulo ganha uma releitura das cores do clube inspiradas na cidade paulistana pela noite. O fundo é grafite, com gola V e faixas tricolores na manga, além de escudo bordado e três listras prateadas até os ombros. Daniel Alves, Igor Gomes e Yayá, pelo lado dos jogadores, se juntam aos torcedores Livia e Bruno neste lançamento.