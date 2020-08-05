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futebol

Acostumado com finais, Rony faz a primeira decisão pelo Palmeiras

Atacante tem disputado jogos importantes de 2018 para cá pelo Athletico Paranaense, inclusive com gols. Camisa 11 vai reencontrar Tiago Nunes, técnico nos tempos de Furacão...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 08:00

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Rony vai para a primeira final com a camisa do Palmeiras (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras volta nesta quarta-feira (5) a participar de uma decisão após mais de dois anos. A última aconteceu contra o mesmo Corinthians, também pelo Campeonato Paulista. Desde então, o Alviverde ganhou o Brasileiro de 2018, mas não avançou à final nos torneios de mata-mata.
Principal reforço para a temporada, o atacante Rony vai disputar um título com a camisa do Verdão pela primeira vez e terá um velho conhecido do outro lado. Campeão da Copa Sul-Americana-2018, da Levain Cup/Conmebol-2019 (antiga Copa Suruga) e da Copa do Brasil-2019, ele teve como comandante Tiago Nunes, agora no rival.
São somente nove jogos pelo Palmeiras e nenhum gol marcado. O primeiro pode vir justamente na decisão e Rony tem experiência em balançar as redes em confrontos decisivos. Foi assim contra o Internacional, na Copa do Brasil, e diante do Shonan Bellmare (JAP), na Levain Cup/Conmebol. Em ambos estava como visitante, como vai acontecer logo mais na Arena Corinthians, a partir das 21h30.
Nenhum outro companheiro de Palmeiras esteve presente em tantas finais como Rony nos últimos dois anos. Campeão em 2018 e 2019, o atacante tem a oportunidade de, agora de verde, incluir mais uma taça na galeria.
Finais com Rony presente desde 2018:
Copa Sul-Americana de 2018 - Participou do jogo em que o Athletico superou o Junior Barranquilla (COL), nos pênaltis. Tiago Nunes era o técnico.​Recopa Sul-Americana de 2019 - Esteve nos confrontos diante do River Plate. O clube argentino levou a melhor após perder por 1 a 0 em Curitiba e golear por 3 a 0 no Monumental de Nuñez. Tiago Nunes era o técnico.
Levain Cup/Conmebol de 2019 - Marcou um dos gols na goleada por 4 a 0 contra o Shonan Bellmare, do Japão. O Athletico ganhou o direito de disputar a final por ser campeão da Copa Sul-Americana no ano anterior. Tiago Nunes era o comandante.
Copa do Brasil de 2019 - O Furacão venceu as duas partidas contra o Internacional e o Rony fez o gol que decretou o título, no Beira-Rio, mais uma vez sob o comando de Tiago Nunes.
Supercopa do Brasil de 2020 - Em meio ao imbróglio da permanência ou não no Athletico, Rony esteve em campo na derrota para o Flamengo, em Brasília, no mês de fevereiro. Tiago Nunes já estava no Corinthians e Dorival Júnior foi o treinador.

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