Abel Hernández, Cazares e Manoel: o que esperar dos reforços 'nacionais' do Fluminense para a Libertadores

Crédito: Abel Hernández, Cazares e Manoel são reforços do Fluminense para a temporada (Arte LANCE!

De olho na disputa da Libertadores, o Fluminense acertou com um "pacotão" de reforços para dar mais experiência ao time na temporada. No mercado nacional, o clube buscou o zagueiro Manoel, já anunciado, e agora ex-Cruzeiro, além do meia Juan Cazares e do atacante Abel Hernández, que já rescindiram com Corinthians e Internacional, respectivamente. Dentre as principais qualidades destes reforços está a rodagem na competição continental.

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Dos sete contratados até o momento, o único que não jogou o torneio é o lateral Samuel Xavier. Manoel é veterano de Liberta. A estreia foi em 2014, com o Athletico, quando parou na fase de grupos. Depois, jogou em 2015 e 2018, eliminado nas quartas em ambas. Cazares também teve três experiências, em 2016, 2017 e 2019, todas com o Atlético-MG, quando chegou às quartas, às oitavas e parou na fase de grupos, respectivamente. Já Abel disputará o torneio apenas pela segunda vez. Ano passado foi a estreia, até as oitavas de final, quando ele fez dois gols.

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Mais um zagueiro para formar o elenco, Manoel tem 31 anos e é formado pelo Athletico-PR, onde jogou até 2014, quando fez a primeira passagem pelo Cruzeiro. Ele ficou em Minas Gerais até 2019, quando se transferiu ao Corinthians e ainda foi para a Turquia brevemente para atuar pelo Trabzonspor, onde fez apenas um jogo. Depois, no meio de 2020, voltou ao clube celeste e foi titular absoluto.

Além das características defensivas, chama a atenção os 28 gols marcados na carreira, além de ter dado assistências (duas no Cruzeiro na última temporada). Com bom porte físico, o atleta mostra como qualidades a saída de bola, a recuperação da posse e as jogadas aéreas, mesmo não sendo tão alto.

Talento em campo e polêmicas fora dele. Assim chega o meia-atacante Juan Cazares ao Fluminense. O extra-campo, inclusive, foi um dos debates no Tricolor antes da chegada do jogador, que conta com a confiança do técnico Roger Machado. Revelado no Independiente del Valle (EQU) em 2009, o jogador jogou pelo River Plate (ARG), teve rápida passagem no Barcelona de Guayaquil (EQU), no Banfield (ARG) e desembarcou no Brasil, primeiro para atuar no Atlético-MG entre 2016 e 2020 e depois no Corinthians, onde estava até agora.

Equatoriano de 29 anos, Cazares tem na carreira 355 jogos e 64 gols marcados. Habilidoso e inteligente, o jogador pode fazer a diferença na organização da equipe e na finalização de jogadas, além de agregar na bola parada, algo que o Fluminense já é forte. É inegável a qualidade do atleta quando o futebol é o foco, com assistências, passes para finalizações e domínio.

- Cazares viveu momentos importantes com a camisa do Atlético. Dentro de campo, se tornou o segundo estrangeiro com mais gols na história do clube: 41 x 42 de Lucas Pratto. Foi também um meia de inúmeras assistências ao longo destes anos. Contudo, o extracampo também o rotulou por aqui. As festinhas, as idas à delegacia, as peladas durante a pandemia... tudo isso foi minando sua permanência no Atlético - analisou Henrique André, jornalista de Minas Gerais.

- O rendimento dentro de campo também passou a ser prejudicado. Algumas lesões, outros momentos por estar fora da condição física... e, com Sampaoli, afastado do elenco por não se enquadrar no perfil que o argentino queria para o grupo. Em resumo, é um jogador com qualidade técnica ímpar. Craque! Mas que precisava ter a cabeça no lugar para, de fato, deixar saudade de forma unânime por aqui - completou.

Dentre as polêmicas, Cazares já deu um soco na nuca do volante Jadson, do Santa Cruz, após receber uma falta, sumiu após servir a seleção do Equador nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e em 2017 teve foto íntima vazada ao lado de uma mulher em um dos vários dias em que chegou atrasado ao CT do Galo. Além disso, teve a carteira de habilitação apreendida em uma blitz por excesso de pontos de infração e foi flagrado em uma "pelada" durante a pandemia, quando também promoveu pelo menos três festas. Ele foi multado nas duas situações. No Corinthians, não houve momentos ruins públicos no extra-campo, mas sofreu com lesões.

- Pense em um ator que viveu bons momentos em um passado recente, mas está em declínio. Esse profissional, então, decide largar o estúdio que trabalha e partir para um novo projeto, em outra série e com um personagem diferente. Contudo, ciente de que aquele ator pode tanto voltar ao auge, quanto confirmar a decepção, a produção decide fazer uma primeira temporada curta, mas com possibilidade de prorrogação, caso haja sucesso, o que não acontece e as partes encerram o vínculo de forma natural e amigável - começou dizendo Fábio Lázaro, setorista do Corinthians no LANCE!.

- Essa é a situação que pode melhor elucidar o curto período de Cazares a frente do Corinthians. Foram sete meses, justamente os últimos que o meia tinha contrato com o Atlético-MG, seu ex-time, que não tinha mais interesse em contato com o atleta e, já que não lucraria em uma possível venda, optou se desfazer do peso salarial e cedeu o jogador ao Timão, que teria a opção de negociar um vínculo definitivo, caso surgisse o interesse em permanecer com o seu camisa 10 - completou.

Com 30 anos, Abel Hernández é uruguaio e revelado pelo Central Español (URU). Depois de um 2009 com destaque pelo Peñarol (URU), o jogador foi vendido ao Palermo (ITA) com apenas 19 anos. Por lá, ele ficou até 2014, quando assinou com o Hull City (ING). Em 2018, o atacante foi para o CSKA Moscou (RUS), passou ainda pelo Al Ahli, do Qatar, e desembarcou no Brasil em agosto de 2020, contratado pelo Internacional.

O ano com mais gols foi na temporada 2015/16, pelo Hull City, quando balançou a rede 22 vezes em 45 jogos. Depois, ele teve 30 partidas e 14 gols no Palermo em 2013/14, além de marcar nove vezes no Central Español em 2008, seu segundo ano como profissional. Hernández fez 29 jogos pela seleção do Uruguai com 11 gols. No total, o jogador tem 363 jogos e 115 gols marcados.

Com um alto salário, Abel acabou perdendo espaço no Inter, que tem Paolo Guerrero de volta após lesão e ainda conta com Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Mas ele vai deixar saudades aos torcedores. O jogador funciona melhor quando forma uma dupla de ataque, dando mobilidade e técnica. Apesar de ter perdido a explosão por conta das lesões, ele é inteligente e sabe abrir espaços. Como tem mais a característica de fazer o pivô e sair da área, Hernández não pode ser visto como o homem de referência que apenas espera as bolas alçadas e fica isolado.