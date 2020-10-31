Abel Ferreira é o 23º estrangeiro a comandar o Palmeiras

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Com a assinatura de contrato na noite da última sexta-feira, Abel Ferreira se tornou o novo técnico do Palmeiras. Aos 41 anos, ele se torna o 23º estrangeiro - e o primeiro português - a ocupar o cargo de treinador do Verdão.

Dentre os outros 22 da lista, destacam-se o uruguaio Ventura Cambon e o argentino Filpo Núñez.

O primeiro é o estrangeiro com mais partidas à frente do Palmeiras e o quarto no geral (294 jogos). Cambon é o técnico com mais passagens, de forma interina ou efetiva, pelo Verdão em todos os tempos com 15 no total. Ele também era o treinador na conquista do título mundial na Copa Rio de 1951.O segundo foi responsável pelo time que ficou eternizado como a Primeira Academia, em 1965, pelo futebol vistoso e ofensivo. Núñez também ostenta a façanha de ser o único estrangeiro na história a comandar a Seleção Brasileira, o que ocorreu quando o Brasil foi inteiramente representado pelo Palmeiras na inauguração do Mineirão e venceu o Uruguai por 3 a 0.

Antes de Abel Ferreira, o último comandante de fora do país havia sido o argentino Ricardo Gareca em 2014, com passagem discreta de apenas 13 jogos. E antes dele, foram longos 46 anos sem que um estrangeiro comandasse o Palmeiras.

O novo técnico do Verdão assinou até o final 2022 e vai trazer consigo na bagagem quatro colegas portugueses que fazem parte de sua comissão técnica: os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o preparador físico João Martins e também o analista de desempenho Tiago Costa.

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