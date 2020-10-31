Abel Ferreira é o 23º estrangeiro a comandar o Palmeiras

Com a assinatura de contrato na noite da última sexta-feira, Abel Ferreira se tornou o novo técnico do Palmeiras. Aos 41 anos, ele se torna o 23º estrangeiro - e o primeiro português - a ocupar o cargo de treinador do Verdão.
Dentre os outros 22 da lista, destacam-se o uruguaio Ventura Cambon e o argentino Filpo Núñez.
O primeiro é o estrangeiro com mais partidas à frente do Palmeiras e o quarto no geral (294 jogos). Cambon é o técnico com mais passagens, de forma interina ou efetiva, pelo Verdão em todos os tempos com 15 no total. Ele também era o treinador na conquista do título mundial na Copa Rio de 1951.O segundo foi responsável pelo time que ficou eternizado como a Primeira Academia, em 1965, pelo futebol vistoso e ofensivo. Núñez também ostenta a façanha de ser o único estrangeiro na história a comandar a Seleção Brasileira, o que ocorreu quando o Brasil foi inteiramente representado pelo Palmeiras na inauguração do Mineirão e venceu o Uruguai por 3 a 0.
Antes de Abel Ferreira, o último comandante de fora do país havia sido o argentino Ricardo Gareca em 2014, com passagem discreta de apenas 13 jogos. E antes dele, foram longos 46 anos sem que um estrangeiro comandasse o Palmeiras.
O novo técnico do Verdão assinou até o final 2022 e vai trazer consigo na bagagem quatro colegas portugueses que fazem parte de sua comissão técnica: os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira, o preparador físico João Martins e também o analista de desempenho Tiago Costa.
Confira todos os técnicos estrangeiros da história do Palmeiras:
1. Adriano Merlo (Itália): 1920, 1926 e 19292. Attilio Fresia (Itália): 19213. Dante Vagnotti (Itália): 1922 e 19274. Renzo Mangiante (Itália): 1926 e 19275. Emeric Hirchel (Hungria): 19296. Humberto Cabelli (Uruguai): 1930, 1932 a 1933 e 1934 a 19357. Eugênio Medgyessy, o Marinetti (Hungria): 1929 a 1930 e 19328. Ramon Platero (Uruguai): 1934 e 1938 a 19399. Carlos Viola (Uruguai): 193510. Ventura Cambon (Uruguai): 1935 a 1936, 1938 a 1939, 1941, 1944 a 1945, 1946 a 1947, 1948, 1949 a 1950, 1951 a 1952, novamente 1952, 1953, 1954, 1955, novamente 1955 a 1956, 1957 e novamente 195711. Caetano De Domenico (Itália): 1940 a 194112. Conrado Ross (Uruguai): 194613. Felix Magno (Uruguai): 194814. Segundo Villadoniga (Uruguai): 194915. Jim Lopes (Argentina): 195016. Abel Picabéa (Argentina): 195217. Ondino Vieira (Uruguai): 195318. Armando Renganeschi (Argentina): 196119. Filpo Núñez (Argentina): 1964 a 1965, 1968 a 1969 e 1978 a 197920. Fleitas Solich (Paraguai): 196621. Alfredo Gonzalez (Argentina): 196822. Ricardo Gareca (Argentina): 201423. Abel Ferreira (Portugal): desde 2020