Abel Ferreira destaca organização e empenho do Fla contra o Palmeiras

- O adversário nos pressionou muito bem, de forma organizada, e, muitas vezes, nos obrigou a usar esse recurso para não nos colocarmos em perigo. De fato, deveríamos ter colocado nossos meias a se movimentar mais para receber a bola, mas isso foi corrigido no intervalo – destacou, complementando sobre como a partida pode influenciar na decisão da Libertadores, prevista para o dia 30, contra o Santos.– Cada jogo tem uma história. Não sou eu que digo, é a experiência que me diz. Em algumas vezes ganhamos, em outras aprendemos, e vamos continuar a fazer isso. Os rapazes deram o melhor de si, e é isso que interessa. Temos que sofrer porque não queremos perder, mas por 24 horas, pois há mais (desafios) daqui a dois dias.