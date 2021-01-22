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futebol

Abel Ferreira destaca organização e empenho do Fla contra o Palmeiras

Técnico do Verdão elogiou a estratégia traçada por Rogério Ceni, que saiu vitorioso
por 2 a 0 com o Flamengo no Estádio Mané Garrincha pelo Campeonato Brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 07:16

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 07:16

Na noite da última quinta-feira (21), Abel Ferreira sofreu derrota diante de um dos principais rivais do Palmeiras nos últimos anos. Em entrevista coletiva concedida após o revés por 2 a 0 diante do Flamengo, o técnico do Verdão reconheceu a superioridade do Flamengo no Estádio Mané Garrincha.
– Não jogamos com um adversário qualquer, jogamos com um adversário que sabe que tem que dar a vida para ganhar esse campeonato porque não tem mais nada para ganhar – constatou.
> Briga acirrada pelo título: veja a tabela completa do Brasileirão
Questionado a respeito da dificuldade do Palmeiras para sair com a bola dominada desde o campo de defesa, Abel admitiu que instruiu equivocadamente os meio-campistas antes da partida.
- O adversário nos pressionou muito bem, de forma organizada, e, muitas vezes, nos obrigou a usar esse recurso para não nos colocarmos em perigo. De fato, deveríamos ter colocado nossos meias a se movimentar mais para receber a bola, mas isso foi corrigido no intervalo – destacou, complementando sobre como a partida pode influenciar na decisão da Libertadores, prevista para o dia 30, contra o Santos.– Cada jogo tem uma história. Não sou eu que digo, é a experiência que me diz. Em algumas vezes ganhamos, em outras aprendemos, e vamos continuar a fazer isso. Os rapazes deram o melhor de si, e é isso que interessa. Temos que sofrer porque não queremos perder, mas por 24 horas, pois há mais (desafios) daqui a dois dias.

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