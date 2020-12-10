Abel Braga sobre queda: 'Merecíamos sorte melhor'

Após ser derrotado no Beira-Rio, o Internacional mostrou poder de reação na La Bombonera e venceu o Boca Juniors no tempo normal por 1 a 0. Porém, nas penalidades o Colorado foi menos efetivo e acabou eliminado.Na coletiva de imprensa, o técnico Abel Braga não escondeu a chateação com o resultado final e disse que o seu time merecia ‘sorte melhor’.