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futebol

Abel Braga sobre queda: 'Merecíamos sorte melhor'

Treinador acredita que seu time jogou melhor ao longo dos 90 minutos e merecia sair com a classificação...

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 01:13

LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 01:13
Crédito: Divulgação/Ricardo Duarte/Inter
Após ser derrotado no Beira-Rio, o Internacional mostrou poder de reação na La Bombonera e venceu o Boca Juniors no tempo normal por 1 a 0. Porém, nas penalidades o Colorado foi menos efetivo e acabou eliminado.Na coletiva de imprensa, o técnico Abel Braga não escondeu a chateação com o resultado final e disse que o seu time merecia ‘sorte melhor’.
‘Não estamos contentes com o resultado, especialmente pela forma que jogamos. Lamentamos muito. Merecíamos uma sorte melhor’, frisou.
Vale lembrar que esta é a segunda queda de Abel Braga em torneios eliminatórios. Antes da Liberta, o Colorado havia caído na Copa do Brasil, diante do América-MG.

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