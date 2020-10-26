À frente do Palmeiras, Andrey Lopes soma quatro vitórias e três goleadas

A vitória por 3 a 0 diante do Atlético Goianiense no último domingo (25), em Goiânia, pela 18ª rodada do Brasileirão, foi o quinto jogo do Palmeiras sob o comando interino de Andrey Lopes, auxiliar fixo da comissão técnica do Verdão.Andrey Lopes chegou à quarta vitória, sendo a terceira por goleada. A única derrota aconteceu no 2 a 0 contra o Fortaleza na 17ª rodada, no primeiro jogo após a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Na sequência, houve a goleada por 5 a 0 sobre o Tigre, na última quarta-feira (21), pela Libertadores.Os outros dois jogos aconteceram em 2019. Primeiro, vitória por 5 a 1 sobre o Goiás no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, com direito aos primeiros gols de Gabriel Veron como profissional. Depois, o único triunfo que não foi por uma larga diferença de gols: 2 a 0 diante do Cruzeiro no Mineirão, sacramentando o rebaixamento do clube mineiro.Enquanto o Palmeiras continua sua busca por um novo treinador, Andrey Lopes seguirá no comando da equipe. O Verdão se reapresenta nesta segunda-feira (26) na Academia de Futebol para iniciar a preparação visando o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Red Bull Bragantino, na quinta-feira (29).