A cada cinco jogos em que o Palmeiras precisa sair do Allianz Parque, um é em clássico

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Palmeiras vai sair de casa na disputa do primeiro clássico como mandante no Campeonato Brasileiro de 2020. O compromisso diante do Santos, domingo (23) saiu do Allianz Parque e foi para o estádio do Morumbi.

Um evento da Heineken na final da Liga dos Campeões é o motivo da troca. O confronto entre Bayern de Munique e PSG acontece na mesma data e hora.

Desde a reinauguração do estádio, em novembro de 2014, o Palmeiras precisou sair do Allianz em 29 oportunidades como mandante e foram cinco clássicos. Contando o duelo diante do Peixe, a cada cinco partidas fora, uma é clássico.

Será a terceira vez distante de casa contra o Santos. Foram duas contra o Corinthians e uma ante o São Paulo. Dos últimos quatro clássicos como mandante, três foram fora de casa. O único aconteceu na final do Paulistão em que o Palmeiras superou o Timão nos pênaltis e voltou a vencer o torneio depois de 12 anos.

Esta é a primeira vez em que o clube manda no Morumbi após a volta para casa. Pacaembu, Fonte Luminosa e Brinco de Ouro foram os locais usados até agora. Como o estádio municipal está impossibilitado de receber jogos e a questão da pandemia pesa para o interior, a diretoria optou por usar o estádio do rival desta vez.

O aproveito do Palmeiras como mandante fora do Allianz Parque é de 74,7%. São 20 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Clássicos como mandante longe do Allianz Parque:​2020: Palmeiras 0x0 São Paulo - Fonte Luminosa (Paulista)Motivo: reforma do gramado

2019: Palmeiras 1x1 Corinthians - Pacaembu (Brasileiro)​Motivo: show Festival Nova Brasil

2019: Palmeiras 4x0 Santos - Pacaembu (Brasileiro)Motivo: Los Hermanos

2018: Palmeiras 1x2 Santos - Pacaembu (Paulista)Motivo: show Depeche Mode