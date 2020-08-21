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A cada cinco jogos em que o Palmeiras precisa sair do Allianz Parque, um é em clássico

Alviverde enfrenta o Santos no domingo (23) no Morumbi.  Evento da patrocinadora oficial da Liga dos Campeões tirou o time de casa na quinta rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 08:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Palmeiras vai sair de casa na disputa do primeiro clássico como mandante no Campeonato Brasileiro de 2020. O compromisso diante do Santos, domingo (23) saiu do Allianz Parque e foi para o estádio do Morumbi.
Um evento da Heineken na final da Liga dos Campeões é o motivo da troca. O confronto entre Bayern de Munique e PSG acontece na mesma data e hora.
Desde a reinauguração do estádio, em novembro de 2014, o Palmeiras precisou sair do Allianz em 29 oportunidades como mandante e foram cinco clássicos. Contando o duelo diante do Peixe, a cada cinco partidas fora, uma é clássico.
Será a terceira vez distante de casa contra o Santos. Foram duas contra o Corinthians e uma ante o São Paulo. Dos últimos quatro clássicos como mandante, três foram fora de casa. O único aconteceu na final do Paulistão em que o Palmeiras superou o Timão nos pênaltis e voltou a vencer o torneio depois de 12 anos.
Esta é a primeira vez em que o clube manda no Morumbi após a volta para casa. Pacaembu, Fonte Luminosa e Brinco de Ouro foram os locais usados até agora. Como o estádio municipal está impossibilitado de receber jogos e a questão da pandemia pesa para o interior, a diretoria optou por usar o estádio do rival desta vez.
O aproveito do Palmeiras como mandante fora do Allianz Parque é de 74,7%. São 20 vitórias, cinco empates e quatro derrotas.
Clássicos como mandante longe do Allianz Parque:​2020: Palmeiras 0x0 São Paulo - Fonte Luminosa (Paulista)Motivo: reforma do gramado
2019: Palmeiras 1x1 Corinthians - Pacaembu (Brasileiro)​Motivo: show Festival Nova Brasil
2019: Palmeiras 4x0 Santos - Pacaembu (Brasileiro)Motivo: Los Hermanos
2018: Palmeiras 1x2 Santos - Pacaembu (Paulista)Motivo: show Depeche Mode
2016: Palmeiras 1x0 Corinthians - Pacaembu (Paulista)Motivo: show Coldplay

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