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Corrida de rua

Etapa Serra da Corrida Extrabom movimenta o município com esporte, saúde e solidariedade

Evento esportivo acontece no dia 11 de outubro de 2026, reunindo atletas profissionais e amadores

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2026 às 16:30
Corrida Extrabom
Corrida Extrabom Divulgação/Mile4

O município da Serra se prepara para receber no próximo dia 11 de outubro de 2026 uma das competições esportivas mais aguardadas da região: a Corrida Extrabom – Etapa Serra. A concentração e as largadas acontecem em frente ao Shopping Aldeia da Serra (atrás do Supermercado Extrabom), localizado na Rua Um A, 572, Civit II. Os participantes podem escolher entre três modalidades: a Caminhada de 3 km (com largada na Rua Dois A, ao lado do supermercado) e as Corridas de 5 km e 10 km (na Rua Um A).


As idades mínimas exigidas são de 14 anos para os 5 km e 18 anos para os 10 km. Parte das inscrições foi voltada a categorias solidárias que incluíram a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, a serem entregues no momento da retirada dos kits.


A retirada dos kits obrigatórios (que inclui camiseta promocional, numeral de identificação, sacola e chip específico) acontecerá no Supermercado Extrabom de Laranjeiras (ao lado do Atacado São Paulo e da Churrascaria Serra Grande). Os horários de atendimento serão nos dias 09/10, das 10h às 18h, e 10/10, das 10h às 13h. Todos os atletas que completarem os percursos de 3 km, 5 km ou 10 km receberão uma medalha de participação.

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