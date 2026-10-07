Etapa Serra da Corrida Extrabom movimenta o município com esporte, saúde e solidariedade

O município da Serra se prepara para receber no próximo dia 11 de outubro de 2026 uma das competições esportivas mais aguardadas da região: a Corrida Extrabom – Etapa Serra. A concentração e as largadas acontecem em frente ao Shopping Aldeia da Serra (atrás do Supermercado Extrabom), localizado na Rua Um A, 572, Civit II. Os participantes podem escolher entre três modalidades: a Caminhada de 3 km (com largada na Rua Dois A, ao lado do supermercado) e as Corridas de 5 km e 10 km (na Rua Um A).





As idades mínimas exigidas são de 14 anos para os 5 km e 18 anos para os 10 km. Parte das inscrições foi voltada a categorias solidárias que incluíram a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, a serem entregues no momento da retirada dos kits.





A retirada dos kits obrigatórios (que inclui camiseta promocional, numeral de identificação, sacola e chip específico) acontecerá no Supermercado Extrabom de Laranjeiras (ao lado do Atacado São Paulo e da Churrascaria Serra Grande). Os horários de atendimento serão nos dias 09/10, das 10h às 18h, e 10/10, das 10h às 13h. Todos os atletas que completarem os percursos de 3 km, 5 km ou 10 km receberão uma medalha de participação.