Aracruz atrai novos negócios ao município

Com uma localização estratégica, rodovias importantes e inclusão na Sudene, Aracruz tem atraído cada vez mais empresas privadas interessadas em investir na cidade. O diretor de Integração do Instituto Jones Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, afirma que esses fatores devem levar ainda mais investimentos para o município nos próximos anos, dinamizar a economia e propiciar a geração de emprego e renda para a população dessa região, atraindo, inclusive, pessoas de outras cidades.

Além disso, os incentivos fiscais e o acesso mais facilitado a linhas de crédito, por conta da inclusão na Sudene, são outros atrativos.

"É muito importante que o município se planeje para esses investimentos que estão chegando. É preciso garantir um quadro técnico na prefeitura voltada para os procedimentos de licenciamento ambiental, uma parceria com os institutos estaduais e federais e também um planejamento urbano adequado, na ótica do Plano Diretor Municipal de Aracruz. A cidade precisa se desenvolver de forma qualificada e sustentável para que não haja um crescimento desordenado" Pablo Lira - Diretor de Integração do Instituto Jones Santos Neves (IJSN)

De acordo com o prefeito de Aracruz, Dr. Coutinho, o município está bem organizado, com as contas em dia, o que gera capacidade de investimento para a cidade crescer com qualidade.

"Nosso objetivo é preparar a cidade para receber bons investimentos privados, focando na saúde, educação e saneamento." Dr. Coutinho - Prefeito de Aracruz

Imagem mostra a Área de logística da Orla de Aracruz, que conta com uma das melhores logísticas do ES. Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

Estão previstas as obras do Porto da Imetame e o futuro Porto de Barra do Riacho, além do desenvolvimento dos empreendimentos já instalados, como o Estaleiro Jurong, Portocel, Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (TABR) e Terminal de Barcaças da Suzano, que também investirá em fábrica de papel tissue no município. Para isso, o investimento anunciado é de R$ 600 milhões, de acordo com o governo estadual.

A previsão é de que a fábrica seja construída em até dois anos. O material citado será produzido a partir de fibras que, em sua composição final, apresenta folhas de baixa gramatura e estrutura maleável e macia. Após a conclusão da obra, a empresa apostará na produção de papel higiênico e papel toalha no Norte do Espírito Santo, de até 60 mil toneladas por ano

"A indústria tem destaque na composição do PIB (Produto Interno Bruto) de Aracruz, que contribui muito para a composição do PIB capixaba, sobretudo na perspectiva do segmento de papel e celulose. O estaleiro Jurong também vem gerando emprego e renda para o município e contribuindo para diversificar a economia da cidade e do Estado, na cadeia de petróleo e gás. A parte logística do município também é importante, com a presença de portos, como da Portocel e da Imetame, e a de serviços também tem destaque." Pablo Lira - Diretor de Integração do Instituto Jones Santos Neves (IJSN)