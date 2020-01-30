Treinão fecha a programação da Arena de Verão no Litoral Sul

Cross training foi uma das atividades que fez mais sucesso na arena Crédito: Wallace Hull/ divulgação

A programação da Arena de Verão 2020, montada em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, foi fechada com chave de ouro no último final de semana. Além das atividades que já eram ofertadas, um aulão de cross training ocorreu no sábado e no domingo, 24 e 25.

Para o analista de marketing da TV Gazeta Sul, Júnior Novelino, este foi um dos melhores finais de semana de atividades. Os maiores boxes de cross training de Marataízes fizeram um treinão e, além de levarem os próprios alunos, muita gente entrou na arena para ver a apresentação e participou. Pessoas que não praticam a atividade, que frequentaram a arena todo final de semana e quiseram saber como é a dinâmica do esporte, conta.

VERÃO SUL | CROSS

A Arena de Verão foi montada na Praia Central de Marataízes e ofereceu, em todos os fins de semana de janeiro, diversas atividades esportivas e recreativas. Uma média de 600 pessoas aproveitou a programação por fim de semana.