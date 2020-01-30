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Treinão fecha a programação da Arena de Verão no Litoral Sul

Diversas atividades na arena montada na Praia Central, em Marataízes, como um aulão de cross training, atraíram moradores e turistas

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 14:57
Cross training foi uma das atividades que fez mais sucesso na arena Crédito: Wallace Hull/ divulgação
A programação da Arena de Verão 2020, montada em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, foi fechada com chave de ouro no último final de semana. Além das atividades que já eram ofertadas, um aulão de cross training ocorreu no sábado e no domingo, 24 e 25.
Para o analista de marketing da TV Gazeta Sul, Júnior Novelino, este foi um dos melhores finais de semana de atividades. Os maiores boxes de cross training de Marataízes fizeram um treinão e, além de levarem os próprios alunos, muita gente entrou na arena para ver a apresentação e participou. Pessoas que não praticam a atividade, que frequentaram a arena todo final de semana e quiseram saber como é a dinâmica do esporte, conta.

VERÃO SUL | CROSS

A Arena de Verão foi montada na Praia Central de Marataízes e ofereceu, em todos os fins de semana de janeiro, diversas atividades esportivas e recreativas. Uma média de 600 pessoas aproveitou a programação por fim de semana.
As atividades deste ano já se encerraram, mas o analista de marketing explica que já está sendo planejada a arena de 2021. Já estamos pensando em algo, mas eu ainda não posso contar, finaliza.

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