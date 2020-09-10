Terra do descobrimento: Sul da Bahia na rota dos novos negócios

A região por onde o Brasil começou a construir a sua história é palco do início de outras trajetórias movidas a desafios. Em um ano de cenário econômico revolto para alguns setores, o Sul da Bahia mostra por que é a terra da (re)descoberta para os negócios. Nessa nova rota, investimentos significativos aportam em mercados que apresentam grande potencial de consumo e desenvolvimento.
É investindo nessas oportunidades que a Sipolatti crava em 2020 o marco da expansão da sua rede para o território baiano. A empresa, nascida e já consolidada no Espírito Santo, cresce adentrando no estado vizinho com a abertura em agosto de duas unidades, em Eunápolis e em Teixeira de Freitas. Já em outubro, mais duas lojas vão ser inauguradas, uma em Itamaraju e a outra em Porto Seguro, contemplando assim uma população total de mais de 490 mil moradores, além daquela que reside nos municípios no entorno das quatro sedes.
A estreia na Bahia foi no dia 7 do último mês, em Eunápolis. Na cidade, a 16ª mais populosa daquele Estado, distante a 850 km da capital Salvador, vivem mais de 114 mil pessoas, que passaram a contar com o novo espaço, no Centro, coração comercial da área, e com todas as seções disponíveis em eletros, eletrônicos, móveis, utensílios domésticos e presentes, informa o diretor executivo da Sipolatti, Claudio Sipolatti.
Estamos muito satisfeitos em ter dado início ao nosso processo de expansão para além das divisas do Espírito Santo, assumindo um compromisso enorme de fazer um atendimento e um trabalho aprimorado também na Bahia. A nossa empresa chega com uma variedade de marcas e produtos que esses locais demandavam. Oferecemos a eles um mix de produtos para todas as categorias de consumidor, pontua.
Três semanas depois da primeira abertura, no dia 28 de agosto, foi a vez de Teixeira de Freitas dar boas-vindas à varejista. Com 162.400 habitantes, a cidade é a 10ª maior da Bahia entre os mais de 400 municípios. Trata-se de um polo produtivo e consumidor importante, com grande crescimento econômico.
Existe no Sul da Bahia um grande desenvolvimento sendo observado. Encontramos uma oportunidade para os nossos projetos de trabalho, onde focamos a qualidade do atendimento em todas as pontas. Estamos atuando com o melhor da logística. Já oferecemos nessas praças, Teixeira e Eunápolis, o melhor prazo de entrega. É o mais rápido, três dias. Na concorrência, esse período chega a até 15 dias. Na Sipolatti, além de receber rapidamente, o cliente sai da loja já sabendo o dia da entrega e da montagem. Otimizar o tempo é assumir compromisso com o nosso público, destaca o diretor.
Cláudio Sipolatti aproveitou para informar, ainda, as datas de inauguração dos outros dois espaços na região: em Itamaraju, será em 9 de outubro, e em Porto Seguro, no dia 16, fechando essa rodada de empreendedorismo que ao fim terá implantando quatro estabelecimentos em menos de dois meses. E não vamos parar por aí. Estamos trabalhando na complementação. Nossa expansão do Sul da Bahia terá ao todo oito lojas, até Ilhéus.
Espírito Santo
Com essas ações, a empresa dá um passo inédito em sua caminhada, iniciada em 1960 no bairro Paul, em Vila Velha, onde originalmente as vendas eram direcionadas para produtos de armarinho. Vinte e um anos depois, veio a primeira filial, em Bela Aurora, Cariacica. De lá para cá, as operações se encorparam formando uma rede com 40 endereços distribuídos pela Grande Vitória e pelo interior capixaba.
O e-commerce em 2015 foi outro divisor de águas dessa história e garantiu uma vantagem substancial em relação à concorrência. A varejista garante a entrega do produto comprado no televendas ou na loja virtual em até um dia útil, após a aprovação, para encomendas em Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica.
E vamos ter no Espírito Santo um novo centro de distribuição (CD), no município de Viana, em uma área de 70 mil metros quadrados. Isso vai impulsionar ainda mais a nossa estrutura logística. Deve ser inaugurado em no máximo um ano, finaliza o diretor.
Serviço
Loja virtual: sipolatti.com.br
Televendas: 3089-2100. Para outras ligações: 0800 006 2020 / 4007-1700.
Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável
Frete: grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99.