Terra do descobrimento: Sul da Bahia na rota dos novos negócios

Loja de Eunapólis marca da estreia da Sipolatti na Bahia: portfólio variado para atender toda as categorias de consumo. Crédito: Divulgação/Sipolatti

A região por onde o Brasil começou a construir a sua história é palco do início de outras trajetórias movidas a desafios. Em um ano de cenário econômico revolto para alguns setores, o Sul da Bahia mostra por que é a terra da (re)descoberta para os negócios. Nessa nova rota, investimentos significativos aportam em mercados que apresentam grande potencial de consumo e desenvolvimento.

É investindo nessas oportunidades que a Sipolatti crava em 2020 o marco da expansão da sua rede para o território baiano. A empresa, nascida e já consolidada no Espírito Santo, cresce adentrando no estado vizinho com a abertura em agosto de duas unidades, em Eunápolis e em Teixeira de Freitas. Já em outubro, mais duas lojas vão ser inauguradas, uma em Itamaraju e a outra em Porto Seguro, contemplando assim uma população total de mais de 490 mil moradores, além daquela que reside nos municípios no entorno das quatro sedes.

A estreia na Bahia foi no dia 7 do último mês, em Eunápolis. Na cidade, a 16ª mais populosa daquele Estado, distante a 850 km da capital Salvador, vivem mais de 114 mil pessoas, que passaram a contar com o novo espaço, no Centro, coração comercial da área, e com todas as seções disponíveis em eletros, eletrônicos, móveis, utensílios domésticos e presentes, informa o diretor executivo da Sipolatti , Claudio Sipolatti.

O diretor executivo Claudio Sipolatti fala das vantagens e atrativos da rede: entrega em tempo recorde na região. Crédito: Divulgação/Sipolatti

Estamos muito satisfeitos em ter dado início ao nosso processo de expansão para além das divisas do Espírito Santo, assumindo um compromisso enorme de fazer um atendimento e um trabalho aprimorado também na Bahia. A nossa empresa chega com uma variedade de marcas e produtos que esses locais demandavam. Oferecemos a eles um mix de produtos para todas as categorias de consumidor, pontua.

Três semanas depois da primeira abertura, no dia 28 de agosto, foi a vez de Teixeira de Freitas dar boas-vindas à varejista. Com 162.400 habitantes, a cidade é a 10ª maior da Bahia entre os mais de 400 municípios. Trata-se de um polo produtivo e consumidor importante, com grande crescimento econômico.

Existe no Sul da Bahia um grande desenvolvimento sendo observado. Encontramos uma oportunidade para os nossos projetos de trabalho, onde focamos a qualidade do atendimento em todas as pontas. Estamos atuando com o melhor da logística. Já oferecemos nessas praças, Teixeira e Eunápolis, o melhor prazo de entrega. É o mais rápido, três dias. Na concorrência, esse período chega a até 15 dias. Na Sipolatti, além de receber rapidamente, o cliente sai da loja já sabendo o dia da entrega e da montagem. Otimizar o tempo é assumir compromisso com o nosso público, destaca o diretor.

Cláudio Sipolatti aproveitou para informar, ainda, as datas de inauguração dos outros dois espaços na região: em Itamaraju, será em 9 de outubro, e em Porto Seguro, no dia 16, fechando essa rodada de empreendedorismo que ao fim terá implantando quatro estabelecimentos em menos de dois meses. E não vamos parar por aí. Estamos trabalhando na complementação. Nossa expansão do Sul da Bahia terá ao todo oito lojas, até Ilhéus.

Espírito Santo

Com essas ações, a empresa dá um passo inédito em sua caminhada, iniciada em 1960 no bairro Paul, em Vila Velha, onde originalmente as vendas eram direcionadas para produtos de armarinho. Vinte e um anos depois, veio a primeira filial, em Bela Aurora, Cariacica. De lá para cá, as operações se encorparam formando uma rede com 40 endereços distribuídos pela Grande Vitória e pelo interior capixaba.

Clientes conferem as novidades na loja de Teixeira, a segunda em solo nordestino. Crédito: Divulgação/Sipolatti

O e-commerce em 2015 foi outro divisor de águas dessa história e garantiu uma vantagem substancial em relação à concorrência. A varejista garante a entrega do produto comprado no televendas ou na loja virtual em até um dia útil, após a aprovação, para encomendas em Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica.

E vamos ter no Espírito Santo um novo centro de distribuição (CD), no município de Viana, em uma área de 70 mil metros quadrados. Isso vai impulsionar ainda mais a nossa estrutura logística. Deve ser inaugurado em no máximo um ano, finaliza o diretor.

Unidade em Teixeira de Freitas: a expansão da rede significou abertura de empregos no Estado baiano. Crédito: Divulgação/Sipolatti

Serviço

Televendas: 3089-2100. Para outras ligações: 0800 006 2020 / 4007-1700.

Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual ) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias (em outros municípios com unidades da Sipolatti). Em outras localidades, o prazo é variável