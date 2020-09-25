5 dicas para garantir o melhor sabor do churrasco à moda apê

Churrasqueira elétrica Arke Vitta Smart, com três espetos rotativos. Pesa 15 kg. Dimensões: 44 cm de altura, 55 cm de largura e 37 de profundidade. Código: 408073. Crédito: Divulgação/Sipolatti

Para você, fazer churrascos só é possível em grandes ambientes residenciais ou em espaços gourmets de condomínios? Saiba então que essa limitação já está passada. As carnes à moda apê são hoje uma ideia que vem ao ponto para também serem apreciadas. A receita para isso é simples: locais menores, como boa parte dos apartamentos, podem abrigar churrasqueiras no tamanho ideal do imóvel, nas versões a gás ou elétrica. É a praticidade unindo os espetos, a economia e as minivarandas para churrascos bem preparados para a família ou amigos.

O sabor não fica nada a dever aos alimentos feitos na brasa. As churrasqueiras compactas têm uma série de vantagens. Cabem em qualquer espaço e oferecem um gosto incrível. Só para se ter um ideia, promovemos degustações nas nossas lojas com pratos feitos com esses produtos e os clientes se encantam, se surpreendem com o gosto, afirma a executiva de compras da área de eletroportáteis da Sipolatti , Eliana Ferreira Barcelos, que dá cinco dicas para tirar o melhor proveito desses equipamentos.

A primeira delas é: você pode usar a varanda ou até a área de serviço para seu churrasco, pois a preocupação é zero com a reclamação do vizinho. Sem brasa, sem fumaça, sem contratempo. Na Sipolatti , temos churrasqueiras que atendem bem ao que o consumidor quer. O modelo Arke Vucano, por exemplo, a gás, pesa 24 kg. Suas dimensões são reduzidas: 67 cm de altura, 55 cm de largura 36 cm de profundidade. É compacto, mas vem com cinco espetos, ou seja, dá para fazer uma quantidade considerável de carne por rodada para receber os amigos. Ideal para esses espaços, acrescenta.

Outra orientação dada pela colaboradora da rede varejista é na logística do preparo. Deixe a churrasqueira esquentando e aproveite esse tempo para cortar e temperar as carnes. Você vai ver que, fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo, a primeira leva sai rapidamente. Depois, é uma rodada atrás da outra, ainda mais ligeiras. Tanto o modelo a gás quanto o elétrico são bem potentes, ensina.

Os dois tipos, garante Eliana, são econômicos, pois não puxam eletricidade e vêm com selo de consumo de energia. São produtos criados para poupar, e não para gastar demais.

E a facilidade não para por aí. A terceira recomendação mostra a versatilidade dos aparelhos. Queijos, carnes cortadas em filés e aquela posta de salmão podem muito bem fazer parte dessa fartura. Utilize, para isso, a base da churrasqueira. Enquanto estiver assando as carnes dos espetos, você pode aproveitar esse calor e embrulhar em papel-alumínio um salmão para potencializar o cozimento nessa parte de baixo. É cocção ao vapor. Depois, é só desenvelopar o peixe para deixá-lo grelhar. Quem fez isso não quer saber de outra coisa. E o melhor: tem pouca gordura. É light, detalha a executiva de compras.

A churrasqueira Arke a gás com cinco espeto rotativos tem 24 kg. É da Vulcano Cattiva. Altura: 67 cm; largura: 55 cm; profundidade: 36. Código: 408066. Crédito: Divulgação/Sipolatti

Por falar em gordura, vai aí mais uma lição. Aproveite a bandeja coletora da base para receber o óleo que sai das carnes assando nos espetos giratórios. Assim é possível deixar tudo mais limpo.

A quinta e última dica é: surgiu aquela vontade de comer um churrasco, mas está sem a turma? Sua companhia basta. As churrasqueiras elétricas permitem essa degustação solitária. Temos modelos com três espetos que pesam só 15 quilos. É o Arke Vitta Smart, com apenas 44 cm de altura, 55 cm de largura e 37 cm de profundidade. Tem gente que nem mora em apartamento, vive em grandes áreas e não quer nem ouvir falar em acender fogo e carvão. Agora é só na churrasqueira elétrica. É muito prática, finaliza a colaboradora da Sipolatti.

As dicas

Seja sua própria companhia Use a varanda ou até a área de serviço sem medo. Com a churrasqueira elétrica ou a gás, não tem fumaça. No caso da versão a gás, é preciso, claro, de uma ligação de gás. Ao mesmo tempo, o modelo também é conectado à rede elétrica para que os espetos possam girar. Em ambos os casos (churrasqueiras elétricas ou a gás), o gasto de eletricidade é reduzido. Deixe a churrasqueira esquentando e aproveite esse tempo para cortar e temperar as carnes. Você vai ver que fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo a primeira leva sai rapidamente. E as outras rodadas são ainda mais ligeiras, já que o equipamento já está aquecido. Enquanto estiver assando as carnes no espeto, use a base do equipamento para preparar um salmão grelhado no vapor embrulhado no papel-alumínio. Queijos e filés também são boas opções para o preparo na parte de baixo. Não abra mão da bandeja coletora que vem nas churrasqueiras elétricas ou a gás. Assim é possível deixar o equipamento mais limpo. Está sozinho? Não passe vontade! As churrasqueiras elétricas ou a gás permitem essa comodidade. Ou seja, servem tanto para pequenas quanto para grandes quantidades de carne.

Serviço

Loja virtual: sipolatti.com.br

Televendas: 3089-2100, das 8h30 às 18h. Para outras ligações: 0800 006 2020 / 4007-1700.

Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias em outros municípios com unidades da Sipolatti. Em outras localidades, o prazo é variável.