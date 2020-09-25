5 dicas para garantir o melhor sabor do churrasco à moda apê

Para você, fazer churrascos só é possível em grandes ambientes residenciais ou em espaços gourmets de condomínios? Saiba então que essa limitação já está passada. As carnes à moda apê são hoje uma ideia que vem ao ponto para também serem apreciadas. A receita para isso é simples: locais menores, como boa parte dos apartamentos, podem abrigar churrasqueiras no tamanho ideal do imóvel, nas versões a gás ou elétrica. É a praticidade unindo os espetos, a economia e as minivarandas para churrascos bem preparados para a família ou amigos.
O sabor não fica nada a dever aos alimentos feitos na brasa. As churrasqueiras compactas têm uma série de vantagens. Cabem em qualquer espaço e oferecem um gosto incrível. Só para se ter um ideia, promovemos degustações nas nossas lojas com pratos feitos com esses produtos e os clientes se encantam, se surpreendem com o gosto, afirma a executiva de compras da área de eletroportáteis da Sipolatti, Eliana Ferreira Barcelos, que dá cinco dicas para tirar o melhor proveito desses equipamentos.
A primeira delas é: você pode usar a varanda ou até a área de serviço para seu churrasco, pois a preocupação é zero com a reclamação do vizinho. Sem brasa, sem fumaça, sem contratempo. Na Sipolatti, temos churrasqueiras que atendem bem ao que o consumidor quer. O modelo Arke Vucano, por exemplo, a gás, pesa 24 kg. Suas dimensões são reduzidas: 67 cm de altura, 55 cm de largura 36 cm de profundidade. É compacto, mas vem com cinco espetos, ou seja, dá para fazer uma quantidade considerável de carne por rodada para receber os amigos. Ideal para esses espaços, acrescenta.
Outra orientação dada pela colaboradora da rede varejista é na logística do preparo. Deixe a churrasqueira esquentando e aproveite esse tempo para cortar e temperar as carnes. Você vai ver que, fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo, a primeira leva sai rapidamente. Depois, é uma rodada atrás da outra, ainda mais ligeiras. Tanto o modelo a gás quanto o elétrico são bem potentes, ensina.
Os dois tipos, garante Eliana, são econômicos, pois não puxam eletricidade e vêm com selo de consumo de energia. São produtos criados para poupar, e não para gastar demais.
E a facilidade não para por aí. A terceira recomendação mostra a versatilidade dos aparelhos. Queijos, carnes cortadas em filés e aquela posta de salmão podem muito bem fazer parte dessa fartura. Utilize, para isso, a base da churrasqueira. Enquanto estiver assando as carnes dos espetos, você pode aproveitar esse calor e embrulhar em papel-alumínio um salmão para potencializar o cozimento nessa parte de baixo. É cocção ao vapor. Depois, é só desenvelopar o peixe para deixá-lo grelhar. Quem fez isso não quer saber de outra coisa. E o melhor: tem pouca gordura. É light, detalha a executiva de compras.
Por falar em gordura, vai aí mais uma lição. Aproveite a bandeja coletora da base para receber o óleo que sai das carnes assando nos espetos giratórios. Assim é possível deixar tudo mais limpo.
A quinta e última dica é: surgiu aquela vontade de comer um churrasco, mas está sem a turma? Sua companhia basta. As churrasqueiras elétricas permitem essa degustação solitária. Temos modelos com três espetos que pesam só 15 quilos. É o Arke Vitta Smart, com apenas 44 cm de altura, 55 cm de largura e 37 cm de profundidade. Tem gente que nem mora em apartamento, vive em grandes áreas e não quer nem ouvir falar em acender fogo e carvão. Agora é só na churrasqueira elétrica. É muito prática, finaliza a colaboradora da Sipolatti.
As dicas
Seja sua própria companhia
Use a varanda ou até a área de serviço sem medo. Com a churrasqueira elétrica ou a gás, não tem fumaça. No caso da versão a gás, é preciso, claro, de uma ligação de gás. Ao mesmo tempo, o modelo também é conectado à rede elétrica para que os espetos possam girar. Em ambos os casos (churrasqueiras elétricas ou a gás), o gasto de eletricidade é reduzido.
Deixe a churrasqueira esquentando e aproveite esse tempo para cortar e temperar as carnes. Você vai ver que fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo a primeira leva sai rapidamente. E as outras rodadas são ainda mais ligeiras, já que o equipamento já está aquecido.
Enquanto estiver assando as carnes no espeto, use a base do equipamento para preparar um salmão grelhado no vapor embrulhado no papel-alumínio. Queijos e filés também são boas opções para o preparo na parte de baixo.
Não abra mão da bandeja coletora que vem nas churrasqueiras elétricas ou a gás. Assim é possível deixar o equipamento mais limpo.
Está sozinho? Não passe vontade! As churrasqueiras elétricas ou a gás permitem essa comodidade. Ou seja, servem tanto para pequenas quanto para grandes quantidades de carne.
Serviço
Loja virtual: sipolatti.com.br
Televendas: 3089-2100, das 8h30 às 18h. Para outras ligações: 0800 006 2020 / 4007-1700.
Prazo de entrega: um dia útil após a aprovação (televendas e loja virtual) para Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e Cariacica e de dois dias em outros municípios com unidades da Sipolatti. Em outras localidades, o prazo é variável.
Frete: grátis para todo o Espírito Santo nas compras acima de R$ 99.