Vila Velha é a cidade que mais vacina contra a Covid-19 no ES

Atualmente, o município mantém o ritmo da vacinação, com horários noturnos das 17h às 20h, sem agendamento Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

Vila Velha foi o município que mais vacinou contra a Covid-19 no Espírito Santo, com mais de 950 mil doses aplicadas na população, com foco no combate à pandemia do coronavírus. Os dados são do Vacina e Confia, portal do governo do Estado que faz o monitoramento da imunização.

Atualmente, o município mantém o ritmo da vacinação, com horários noturnos das 17h às 20h, sem agendamento, para as pessoas que não podem se imunizar durante o dia. Há ainda a opção por agendamento, no site da prefeitura; nas escolas, com a imunização de crianças e adolescentes matriculados; e os mutirões de vacinação, por livre demanda, de segunda a sábado, sem a necessidade de agendamento.

Ritmo de vacinação que coloca a cidade como protagonista em ações efetivas de controle e enfrentamento da pandemia, na avaliação do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.

Entre os investimentos na área da saúde, está a contratação de 796 novos profissionais Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

“Vila Velha é a cidade que mais vacinou contra a Covid-19 em todo o Estado. Sob nossa liderança, o trabalho da equipe de saúde tem buscado o maior alcance de pessoas imunizadas, de forma organizada e efetiva. Antes de chegarmos, as pessoas precisavam se aglomerar, enfrentar filas, sol e chuva. Colocamos em prática o agendamento online e todos puderam se vacinar, com dia, horário e local marcados. Quem não tinha acesso às tecnologias foi atendido em casa, como os idosos e acamados”, comenta o prefeito.

Além de priorizar a imunização da população, a atual gestão tem focado em outros investimentos na área da saúde, como a contratação de 796 novos profissionais da área. Uma delas, Jaqueline Mendonça, foi chamada em fevereiro deste ano para atuar como Farmacêutica, na Unidade de Saúde da Família (USF) de Divino Espírito Santo. Ela conta que ficou ansiosa para assumir e muito feliz ao ser admitida.

“É uma honra muito grande participar dessa equipe de farmacêuticos da Prefeitura de Vila Velha. Estou atuando em uma unidade nova e muito feliz, pois o relacionamento com os colegas é dinâmico e eficiente. Temos uma equipe que se dedica muito, com excelência em atendimento e que se preocupa em resolver as situações”, diz.

Para Jaqueline, o atendimento básico é importante para o cuidado constante das pessoas da cidade. A unidade atende não só os moradores do bairro Divino Espírito Santo, mas também Praia da Costa e Itapuã. “A unidade tem um novo conceito de atendimento, mais humano, próximo e dando oportunidade para atuarmos na prevenção de problemas de saúde maiores e tratamento ágil. A estrutura entregue a nós profissionais e aos moradores nos permite agora cuidar das pessoas de forma eficiente”, conta.

NOVAS UNIDADES DE SAÚDE

Investimentos foram de cerca de R$ 13 milhões para a construção e aparelhamento das novas unidades Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

Em 14 meses, Vila Velha recebeu mais três novas unidades de saúde e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h. Os investimentos foram de cerca de R$ 13 milhões, para a construção e aparelhamento das novas unidades, que farão atendimentos médicos, exames e procedimentos cirúrgicos, entre eles os de odontologia, por exemplo. Um dos destaques é a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zilda Arns, no bairro Riviera da Barra, na Grande Terra Vermelha, que foi entregue ano passado, no primeiro ano de gestão, após 12 anos em construção.

Inaugurada em dezembro de 2021, a UPA funciona 24h, com capacidade para realizar 200 mil atendimentos por ano, sendo uma média de 600 por dia. Investimento de mais de R$ 6 milhões.

Esse conjunto de investimentos levou a saúde de Vila Velha para mais próximo das pessoas que mais precisam. Com tecnologia e novas estruturas, os equipamentos e profissionais passaram a ter condições de atuar de forma preventiva das equipes de Estratégia da Família, e do tratamento eficaz de profissionais que passaram a ter melhores ferramentas de trabalho, na avaliação do prefeito Arnaldinho Borgo.

“Estamos perseguindo, todos os dias, a excelência no atendimento. Para isso, entregamos equipamentos que estavam se arrastando há três, quatro, 12 anos, em Vila Velha, como no caso da UPA de Rivieira da Barra. Colocamos em prática agendamento online de consultas, temos plano de construção de outras sete unidades de saúde na cidade, aumentando a porta de entrada da saúde básica e ampliando o número de pessoas atendidas. Entregamos novas ambulâncias e aumentamos em 100% o número de atendidos. Ou seja, estamos tirando a saúde de Vila Velha da UTI, dando qualidade de atendimento aos munícipes e qualidade de trabalho aos profissionais que já atuavam na rede e também aos quase 800 que contratamos”, pontua.

Ao todo, são 1.702,90 m² de área construída, 70 cômodos, entre eles leitos de observação masculino e feminino, além de leitos para atendimento pediátrico e sala de emergência toda aparelhada. Serão atendidos quase 600 pacientes por dia, de acordo com as especialidades, distribuídos nas áreas de pediatria, clínica médica, cirurgia geral e odontologia.

A porteira Simone Pereira, que é moradora da região, conta que utiliza o atendimento da unidade com frequência. Ela afirma que sempre é bem recebida e que o atendimento é ótimo. “Toda a estrutura é muito boa e os médicos são muito prestativos. Não tenho nada do que reclamar, só tenho a agradecer por tanta atenção”, diz.

Com tecnologia e novas estruturas, equipamentos e profissionais, saúde busca atuar de forma preventiva Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

Também foi finalizada e entregue a Unidade de Saúde Dona Branca, em São Torquato. O nome é uma homenagem a Dona Branca, parteira que ajudou a criar o antigo Hospital Dona Branca e também conhecida como Mãe de Todos.

Inaugurada em novembro de 2021, a obra foi iniciada em 2019, com investimento de R$ 3 milhões, e irá beneficiar 16 mil moradores de São Torquato, Cobi de Cima, Cobi de Baixo, Sagrada Família, Chácara do Conde e Morro da Boa Vista.

A unidade conta com dois pavimentos, com farmácia com almoxarifado, sala de imunização, sete consultórios (sendo três odontológicos), espaço para futura sala de raio-x odontológico, dois consultórios ginecológicos com sanitários para pessoas com deficiência, entre outros.

“Sou muito bem acolhida toda vez que preciso vir à unidade de saúde fazer acompanhamento do meu tratamento, fico à vontade e sei de tudo o que será feito. Só vou ao hospital hoje para revisão. Antigamente, as pessoas precisavam ficar de madrugada na fila para conseguir uma consulta meses depois. Hoje, ninguém sai da unidade sem ser atendido”, afirma a cabeleireira Emília Silva Bibiano, que é paciente na US de São Torquato.

Em 14 meses, Vila Velha recebeu mais três novas unidades de saúde e uma UPA 24h Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV/Divulgação

A Unidade de Saúde de Ataíde foi construída com um investimento de R$ 4 milhões. Ela foi projetada para atender as necessidades da região, sendo composta por farmácia com almoxarifado e dispensação, sala de Imunização com antessala, cinco consultórios, mais três consultórios ginecológicos com sanitários acessíveis, posto de enfermagem, sala de assistente social, sala de curativos, escovário adulto e infantil, quatro consultórios odontológicos, auditório e outros.