Cultos on-line diários da Maranata aproximam fiéis da palavra de Deus

Culto Especial com pastor Gedelti Gueiros, presidente da ICM, transmitido em estúdio: desde o início da pandemia, Igreja Cristã Maranata se mantém cada vez mais próxima dos fiéis Crédito: ICM/ Divulgação

Nos tempos de maior tribulação é quando devemos estar ainda mais perto de Deus, buscando junto à Sua sabedoria o entendimento de que somente por meio dEle encontra-se refúgio, alegria e consolo.

Com esse entendimento, a direção da Igreja Cristã Maranata (ICM ), buscou desde o início da pandemia de Covid 19 oferecer ao público um conteúdo diversificado, de forma on-line, para suprir o desejo e a necessidade da palavra de Deus, pregada sempre em forma de cultos, hinos, seminários, aulas e interação com os participantes.

O culto, na visão da ICM, é uma atividade essencial e é uma demanda do próprio membro da igreja. E essa demanda precisava ser atendida. E foi neste ponto que a ICM se destacou pela experiência de mais de 16 anos de produção e transmissão de conteúdo doutrinário e pela infraestrutura já montada para este projeto.

Em todos os cultos, sempre transmitidos pontualmente às 20 horas, com uma duração média de 30 minutos, o pastor que o dirige ora por todos ao final. São milhões de pessoas interligadas pela redes sociais, YouTube, Rádio Maanaim e via satélite por meio de transmissão de TV.

Seminário transmitido do Maanaim: diversos temas são debatidos para trazer mais conhecimento da Palavra Crédito: ICM/ Divulgação

Para quem acompanha Rádio Maanaim, por exemplo, a programação se tornou uma companhia do seu dia a dia, em casa, no local de trabalho e até na rua. No ar 24 horas e com uma programação principalmente musical, a emissora ainda transmite mensagens bíblicas, conteúdos de interesse público em geral, notícias e outros programas com viés bíblico.

Quem acompanha a programação diária é a compradora Valeria da Silva Rodrigues da Silveira, moradora do Rio de Janeiro e espectadora assídua. “A transmissão de toda a programação da Igreja Cristã Maranata é, para mim, uma fonte de comunhão e conhecimento diário. Nada deixa a desejar. Todos os dias têm a possibilidade de renovo da fé e da comunhão assistindo aos cultos, seminários e programas. É, realmente, uma imensa bênção para todos nós, servos do glorioso Deus”, afirma.

Valeria da Silveira, moradora do Rio de Janeiro, acompanha a programação diária on-line da Maranata: "Todos os dias têm a possibilidade de renovo da fé e da comunhão assistindo aos cultos" Crédito: ICM/ divulgação

Já no YouTube, todas as quintas-feiras, é disponibilizado material direcionado a crianças e adolescentes, em linguagens diferentes, conforme grupos de idades. São quatro classes que recebem o mesmo ensino bíblico, com a linguagem e recursos didáticos adequados àquela faixa etária.

Conteúdos voltados para a família, na condução da organização dos estudos dos filhos durante o período da pandemia, para pais de crianças com necessidades especiais e de ensino musical também compõem a programação semanal da ICM em seu canal no YouTube.

Conteúdo bíblico é preparado especialmente para crianças e adolescentes Crédito: ICM/ Divulgação

Todo este trabalho resultou na publicação, só no ano de 2020, de mais de 2 mil vídeos postados no canal.

Esse trabalho é acompanhado de perto por milhões de espectadores dentro e fora Brasil, mostrando a força da tecnologia para levar a palavra de Deus para dentro dos corações das pessoas.

Membros da ICM em todo o mundo participam da Escola Bíblica Dominical on-line, como a irmã Dagneris, de Cuba Crédito: ICM/ Divulgação

Uma dessas pessoas é a administradora Jordania Pimentel Silva de Andrade, moradora de Vila Velha. “Tem sido muito importante não só para mim, como para todos os membros e visitantes, pois temos acesso a todos os conteúdos da igreja, sendo cultos, seminários, aulas. Podemos compartilhar estudos, conhecimentos com pessoas de todo mundo através deste canal de comunicação para realizar a obra do Senhor, anunciando a volta de Jesus”, comentou.

Quem também não perde a programação é o músico e professor de música Weider Martins, morador de Ponta Grossa, no Paraná. "As transmissões via YouTube para mim são uma bênção! Poder assistir aos cultos, EBD, seminários e reuniões, nesse tempo em que estamos enfrentando, é um consolo e, ao mesmo tempo, um transbordar dentro da minha casa", afirma.

Ele acrescenta que essa é uma forma de tornar o Evangelho ainda mais acessível. "Ter a Palavra do Senhor sendo trazida com pastores de diversos países e Estados brasileiros, aprender do Senhor e Sua doutrina de forma on-line é de grande valor, pois, tem alcançado a muitos e é uma oportunidade de evangelizar de forma mais acessível. A um clique, temos o nosso visitante acompanhando conosco essa bênção em cada lar. Estamos juntos, no mesmo Espírito, conectados (virtualmente e espiritualmente) como um só corpo, através dessa provisão que o Senhor nos oportunizou para este momento ansiando o 'Sobe aqui, povo meu!'. Maranata é o nosso lema, nosso anseio e nosso grito", ressalta Weider.

PROGRAMAÇÃO DOS CULTOS ON-LINE

Os cultos são distribuídos da seguinte forma:

SEGUNDA-FEIRA (20h)

Culto do Glorificação e Gratidão: o objetivo é o de agradecer a Deus pela semana que passou, pelas vitórias obtidas, pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos alcançados em todos os campos da vida.

TERÇA-FEIRA (20h)

Culto para toda a igreja com uma mensagem de renovo para todos os membros.

Culto de terça-feira traz uma mensagem de renovo às famílias Crédito: ICM/ Divulgação

QUARTA-FEIRA (20h)

Culto direcionado às Senhoras: além de uma palavra direcionada a este grupo, há momentos separados para orações, onde as senhoras oram por diversos motivos pré-definidos e pelos seus próprios motivos de oração.

QUINTA-FEIRA (20h)

Culto de Oração: neste culto, vários pastores participam da transmissão, orando por toda a igreja e transmitindo os Dons Espirituais, que são manifestação do Espírito Santo (formas de Deus falar conosco).

Nos cultos realizados às quinta-feiras, pastores oram por toda a igreja e transmitem os dons espirituais Crédito: ICM/ Divulgação

SEXTA-FEIRA (20h)

Culto para a família: sempre uma palavra direcionada às famílias, quanto àquilo que Deus tem realizado nos lares.

SÁBADO (20h)

Culto para toda a igreja: como às terças-feiras, uma palavra é direcionada para todos, no sentido de gratidão, orientação, e mensagens de renovo.

DOMINGO PELA MANHÃ (10h)

EBD (Escola Bíblica Dominical): nesta programação o objetivo é essencialmente doutrinário. Entretanto, pelo modelo de ensino utilizado, a cada semana são feitas algumas perguntas bíblicas e doutrinárias e os diversos grupos da igreja em todo o planeta (crianças, adolescentes, jovens, senhoras, obreiros e pastores) estudam durante a semana e enviam suas participações em vídeo ou por escrito. São centenas de vídeos e mais de 70 mil participações por escrito recebidos pela equipe da ICM a cada semana. Durante a transmissão da EBD, alguns desses vídeos são apresentados e um resumo das participações por escrito é comentado pelos pastores que dirigem o culto.

Ensino doutrinário na Escola Bíblica Dominical (EBD), que acontece aos domingos, às 10h Crédito: ICM/ Divulgação

DOMINGO À NOITE (20h)

Este é um culto cuja mensagem e os hinos são direcionados para aqueles que ainda não viveram uma experiência com Deus. O objetivo do Evangelho é a salvação do homem. Neste culto, normalmente baseado nos ensinos da EBD, esta mensagem é apregoada de forma clara. Todos os membros da ICM recebem, antecipadamente, o link para este culto e o compartilha com amigos, vizinho, parentes e conhecidos em geral, na forma de um convite, para que todos tenham a oportunidade de ouvir a mensagem da salvação.

SEMPRE PENSANDO EM LEVAR A PALAVRA

Consciente da dificuldade de acesso à internet por parte de muitos brasileiros, e, por conseguinte, de membros da instituição, a ICM, por meio de sua Central de Produção, passou a produzir, já em março do ano passado, um programa semanal de TV com uma hora de duração, que é transmitido em rede nacional por duas emissoras de TV aberta, além de outra emissora de TV a cabo, e contratou a transmissão de versões de sua programação para rádios em diversas emissoras de FM no Brasil, Estados Unidos e África. Na rádio Gazeta FM, o momento de reflexão "Fontes da Vida" acontece toda sexta-feira, a partir das 18h30.

ATENDIMENTO POR TELEFONE

O número 0800 707-3076, com ligação gratuita, foi disponibilizado e uma equipe de atendimento que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, foi estruturada para atender às mais de 3 mil ligações semanais. Este número é divulgado frequentemente pelos programas e cultos produzidos pela ICM e utilizado pelos membros para o trabalho de evangelização. É exclusivo para o atendimento àqueles que ainda não são membros da igreja, uma vez que o atendimento aos membros é realizado pelos pastores nas suas igrejas, seja por telefone ou videochamadas.

Endereços oficiais da Igreja Cristã Maranata: