Administradoras de benefícios garantem vantagens em planos de saúde

Os planos de saúde coletivos têm crescido cada vez mais no país, principalmente por oferecerem um melhor custo-benefício aos usuários. Crédito: Shutterstock

Em tempos difíceis, de pandemia e crise econômica, é preciso ficar atento à saúde pessoal e do bolso. Muita gente deixa de ter um plano de saúde por conta do alto custo desse serviço. É aí que entram em cena os planos de saúde coletivos, que têm crescido cada vez mais no país, principalmente por oferecerem um melhor custo-benefício aos usuários.

Mas como contratar um plano de saúde coletivo? Uma opção é por meio de uma administradora de benefícios. Ela fará todo o trabalho que uma empresa, conselho, sindicato ou associação faria. Vai escolher o melhor plano, de acordo com o perfil do cliente, e resolver desde questões burocráticas, como emitir boletos, até negociar diretamente com a operadora os reajustes de mensalidade, os atrasos ou não-pagamento das faturas.

No Espírito Santo, a Benevix é referência no ramo. Fundada em 2009, é atualmente líder do mercado capixaba e a segunda maior administradora de benefícios do país, com negócios em São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Bahia, Santa Catarina, alcançando a marca de mais de 225 mil vidas assistidas.

"Somos uma administradora criada por especialistas com mais de 20 anos no mercado da saúde, que entendem as dificuldades de acesso a um bom plano de saúde e sabem gerir todas as carteiras pensando nas melhores soluções aos clientes", destaca a diretora comercial da Benevix, Vanessa Kischner.

A administradora também faz parte do seleto grupo de melhores locais para se trabalhar no mundo, tendo adquirido o selo “Great Place To Work”.

COMO FUNCIONA

De acordo com Vanessa, o plano de saúde coletivo é sempre contratado por meio de uma associação, sindicato ou conselho de classe, garantindo aos seus associados e respectivos dependentes a possibilidade de aderirem aos benefícios com condições diferenciadas.

Essa modalidade funciona da mesma forma que um plano individual. Ou seja, com ele, o usuário tem acesso a consultas, exames, cirurgias, internações etc. Para ter um plano assim, é preciso ter um CNPJ. Assim, empresários e microempreendedores individuais (MEI), por exemplo, fazem parte do público-alvo.

Profissionais vinculados a associações ou entidades de classe, tanto da iniciativa privada quanto do serviço público (conselhos profissionais, associações, sindicatos, caixas de assistência, entre outros), também podem se beneficiar desses planos, que podem ter um custo até 50% mais barato que um plano comum.

A diretora da administradora de benefícios afirma que o cliente não precisa ter um CNPJ em seu nome para fazer um plano de saúde para si e para sua família.

"A principal vantagem está em ter acesso a um plano de saúde de qualidade pagando menos por isso. Pela Benevix, a parceria que temos com a operadora garante um plano mais barato. Quando a pessoa adere por meio de uma associação, isso nos fornece um desconto maior junto à operadora de saúde. E outro benefício, além do valor mais atrativo, está no fato de que a Benevix vai defender o cliente junto à operadora, brigando por reajustes menores. Todas as questões administrativas são tratadas pela empresa, diretamente com os planos", ressalta.

AS REGRAS

Tanto operadoras de planos de saúde quanto administradoras de benefícios são obrigadas a se registrar na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para estarem autorizadas a funcionar. Isso garante que a ANS acompanhe as atividades delas e que elas obedeçam a uma série de regras de qualidade exigidas pela Agência.

A diretora comercial da Benevix, Vanessa Kischner, observa que a empresa, ao longo de seus 12 anos no mercado, sempre primou pelo aprimoramento da equipe, conseguindo garantir o cumprimento da legislação, oferecendo suporte técnico e representando os clientes e cuidando deles junto às operadoras.

"Nossa essência está em cuidar. Oferecemos as melhores opções em planos de saúde e odontológicos para associados a entidades parceiras e empresas. Nossos clientes têm a possibilidade de adquirir o plano de saúde coletivo com condições diferenciadas. A coletividade promove força para reduzir custos e conquistar melhor relação custo-benefício junto à operadora de plano de saúde e odontológico", pontua ela.